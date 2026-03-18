В Украине снова действуют графики отключения света для населения: причины

18 марта из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и графики почасовых отключений для населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что в отдельных областях действуют аварийные обесточения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Энергетики называют причиной облачную погоду в большинстве регионов Украины (кроме западных), в результате чего падает эффективность работы солнечных электростанций и растет потребление из общей сети.

В Укрэнерго отмечают, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

При этом еще вчера прогнозировалось, что графики отключений электроэнергии будут действовать исключительно для промышленности и бизнеса, как было в предыдущие дни.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.