- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні знову діють графіки відключення світла для населення: причини
18 березня через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки погодинних відключень для населення.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Енергетики називають причиною хмарну погоду у більшості регіонів України (крім західних), через що падає ефективність роботи сонячних електростанцій і зростає споживання із загальної мережі.
В "Укренерго" зауважують, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
При цьому ще вчора прогнозувалось, що графіки відключень електроенергії діятимуть виключно для промисловості та бізнесу, як і було у попередні дні.
Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.