Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

В Україні знову діють графіки відключення світла для населення: причини

В Україну повертаються відключення світла / Freepik

18 березня через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та  графіки погодинних відключень для населення. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Енергетики називають причиною хмарну погоду у більшості регіонів України (крім західних), через що падає ефективність роботи сонячних електростанцій і зростає споживання із загальної мережі. 

В "Укренерго" зауважують, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

При цьому ще вчора прогнозувалось, що графіки відключень електроенергії діятимуть виключно для промисловості та бізнесу, як і було у попередні дні. 

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.

Світлана Манько