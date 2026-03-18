В Україні знову діють графіки відключення світла для населення: причини

18 березня через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки погодинних відключень для населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Енергетики називають причиною хмарну погоду у більшості регіонів України (крім західних), через що падає ефективність роботи сонячних електростанцій і зростає споживання із загальної мережі.

В "Укренерго" зауважують, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

При цьому ще вчора прогнозувалось, що графіки відключень електроенергії діятимуть виключно для промисловості та бізнесу, як і було у попередні дні.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.