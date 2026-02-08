Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,10

43,00

EUR

51,15

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине снова выросли цены на тепличные помидоры

помидор
Цены на помидоры в Украине продолжают расти / Depositphotos

В Украине отмечено очередное повышение цен в сегменте тепличных помидоров. На сегодняшний день цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

В течение текущей недели оптовые компании повысили отпускные цены на импортные тепличные помидоры до 120–140 грн за килограмм (2,78–3,25 доллара за кг), что в среднем на 10% дороже недели ранее.

Фото 2 — В Украине снова выросли цены на тепличные помидоры

По данным аналитиков, по мере роста стоимости импортных томатов, спрос на эту продукцию постепенно снижается. В то же время, импортеры продолжают повышать цены, объясняя это высокой стоимостью тепличных помидоров в Турции, которая остается основным поставщиком этой продукции на украинский рынок в зимний период.

Дополнительным фактором удорожания стало ограниченное предложение продукции. Пока украинский рынок почти полностью зависит от импортных поставок, поскольку отечественные тепличные комбинаты планируют выйти на рынок с новым оборотом не ранее середины марта.

Заметим, что по состоянию на начало февраля цены на помидоры   внутреннем рынке колебались в диапазоне 110–130 грн/кг.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко