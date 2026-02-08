- Категория
В Украине снова выросли цены на тепличные помидоры
В Украине отмечено очередное повышение цен в сегменте тепличных помидоров. На сегодняшний день цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.
В течение текущей недели оптовые компании повысили отпускные цены на импортные тепличные помидоры до 120–140 грн за килограмм (2,78–3,25 доллара за кг), что в среднем на 10% дороже недели ранее.
По данным аналитиков, по мере роста стоимости импортных томатов, спрос на эту продукцию постепенно снижается. В то же время, импортеры продолжают повышать цены, объясняя это высокой стоимостью тепличных помидоров в Турции, которая остается основным поставщиком этой продукции на украинский рынок в зимний период.
Дополнительным фактором удорожания стало ограниченное предложение продукции. Пока украинский рынок почти полностью зависит от импортных поставок, поскольку отечественные тепличные комбинаты планируют выйти на рынок с новым оборотом не ранее середины марта.
Заметим, что по состоянию на начало февраля цены на помидоры внутреннем рынке колебались в диапазоне 110–130 грн/кг.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.