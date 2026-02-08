Запланована подія 2

В Україні знову зросли ціни на тепличні помідори

помідор
Ціни на помідори в Україні продовжують зростати / Depositphotos

В Україні зафіксовано чергове підвищення цін у сегменті тепличних помідорів. Станом на сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 38% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Протягом поточного тижня оптові компанії підвищили відпускні ціни на імпортні тепличні помідори до 120–140 грн за кілограм (2,78–3,25 долара за кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Фото 2 — В Україні знову зросли ціни на тепличні помідори

За даними аналітиків, у міру зростання вартості імпортних томатів попит на цю продукцію поступово знижується. Водночас імпортери продовжують підвищувати ціни, пояснюючи це високою вартістю тепличних помідорів у Туреччині, яка залишається основним постачальником цієї продукції на український ринок у зимовий період.

Додатковим чинником подорожчання стала обмежена пропозиція продукції. Наразі український ринок майже повністю залежить від імпортних поставок, оскільки вітчизняні тепличні комбінати планують вийти на ринок із новим оборотом не раніше середини березня.

Зауважимо, що станом на початок лютого ціни на помідори на внутрішньому ринку коливалися в діапазоні 110-130 грн/кг.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Тетяна Гойденко