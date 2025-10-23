В Украине создадут реестр легальных онлайн-продавцов алкоголя и табака

22 октября правительство утвердило порядок создания и ведения реестра адресов вебсайтов лицензиатов, осуществляющих продажу подакцизных товаров путем электронной торговли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Целью создания реестра является создание прозрачного механизма контроля за онлайн-продажами подакцизной продукции – в частности, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для потребления табачных изделий без сгорания.

Новый инструмент позволит:

защитить потребителей от нелегальной и контрафактной продукции;

обеспечить равные и прозрачные условия для легальных лицензиатов;

усилить государственный контроль в сфере электронной торговли подакцизными товарами.

Реестр станет единственной государственной базой открытых данных с перечнем веб-сайтов легальных онлайн-продавцов подакцизных товаров.

Он будет содержать информацию о субъектах хозяйствования, которые получили лицензию, адрес веб-сайта, дату выдачи и срок действия лицензии.

Кто будет администрировать реестр

Функционирование реестра будет обеспечивать Государственная налоговая служба (ГНС). Она будет отвечать за внесение и обновление информации о веб-сайтах и приеме данных от лицензиатов через электронный кабинет плательщика.

Данные реестра будут в открытом доступе – граждане смогут просматривать их на официальном портале ГНС.

Отмечается, что для потребителей реестр станет гарантией безопасности: каждый сможет проверить, является ли интернет-магазин легальным продавцом алкоголя или табачных изделий и избежать риска приобрести контрафакт.

"Для бизнеса – это шаг к честной конкуренции. Легальные лицензиаты смогут работать в равных условиях в соответствии с законодательством, а прозрачность Реестра будет способствовать повышению доверия потребителей к онлайн-торговле", - говорится в сообщении.

Проект нормативного акта разработан во исполнение части десятой статьи 71 закона Украины № 3817-ІХ от 18 июня 2024 года "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и горючего".

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год.

Однако предприятия табачной, алкогольной отрасли и розничной торговли настойчиво призывают правительство и Верховную Раду отсрочить по меньшей мере на 10 месяцев введение системы е-акциз.