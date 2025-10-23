Запланована подія 2

В Україні створять реєстр легальних онлайн-продавців алкоголю та тютюну

алкоголь
Українці зможуть перевіряти онлайн-магазини алкоголю і тютюну через державний реєстр / Depositphotos

22 жовтня уряд затвердив Порядок створення та ведення Реєстру адрес вебсайтів ліцензіатів, що здійснюють продаж підакцизних товарів шляхом електронної торгівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Запровадження реєстру має на меті створення прозорого механізму контролю за онлайн-продажами підакцизної продукції – зокрема, пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них та пристроїв для споживання тютюнових виробів без згоряння.

Новий інструмент дозволить:

  • захистити споживачів від нелегальної та контрафактної продукції;
  • забезпечити рівні та прозорі умови для легальних ліцензіатів;
  • посилити державний контроль у сфері електронної торгівлі підакцизними товарами.

Реєстр стане єдиною державною базою відкритих даних із переліком вебсайтів легальних онлайн-продавців підакцизних товарів.

Він міститиме інформацію про суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію, адресу веб-сайту, дату видачі та термін дії ліцензії.

Хто адмініструватиме реєстр

Функціонування реєстру забезпечуватиме Державна податкова служба України (ДПС). Вона відповідатиме за внесення та оновлення інформації про веб-сайти та приймання даних від ліцензіатів через Електронний кабінет платника.

Дані реєстру будуть у відкритому доступі — громадяни зможуть переглядати їх на офіційному порталі ДПС.

Зазначається, що для споживачів реєстр стане гарантією безпеки: кожен зможе перевірити, чи є інтернет-магазин легальним продавцем алкоголю або тютюнових виробів, і уникнути ризику придбати контрафакт.

"Для бізнесу – це крок до чесної конкуренції. Легальні ліцензіати зможуть працювати у рівних умовах відповідно до законодавства, а прозорість Реєстру сприятиме підвищенню довіри споживачів до онлайн-торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Проєкт нормативного акта розроблено на виконання частини десятої статті 71 закону України № 3817-ІХ від 18 червня 2024 року "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального".

Додамо, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. 

Проте підприємства тютюнової, алкогольної галузі та роздрібної торгівлі наполегливо закликають уряд та Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запровадження системи “е-Акциз”.  

Автор:
Тетяна Гойденко