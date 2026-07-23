В Украине создают единую национальную платформу для AI-сообществ: как присоединиться

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с AI HOUSE приступило к картенгу рынка для создания единой национальной платформы AI-сообщества. Проект призван консолидировать разрозненные профильные хабы, школы и исследования в одном цифровом пространстве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Украинское сообщество искусственного интеллекта стремительно растет, но рынок до сих пор работает разрозненно. Десятки профильных хабов, школ и инициатив развиваются параллельно без единого центра" , - отметили в ведомстве.

Для решения этой проблемы министерство запускает картенг рынка, который объединит все инициативы в единую Национальную платформу AI -сообщества. Сейчас стартовал первый этап – прием заявок от участников для формирования открытого реестра.

Функционал экосистемного хаба

Общее пространство на базе вебплатформы соберет ключевые инструменты в одном месте. На ресурсе будут доступны:

интерактивная карта организаций с четкими инструкциями по присоединению;

общий календарь событий, митапов и хакатонов;

подробная статистика развития экосистемы;

регулярная рассылка с основными новостями сферы.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с AI HOUSE , которая предоставляет экспертизу и нетворчество, тогда как государство обеспечивает площадку для масштабирования. В рамках развития ИИ-направления государство уже реализовало Diia . AIContest , AI / GovTech Hackathon , саммит The AI State : Government Tech with Startups и утвердила рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта. Со своей стороны AI HOUSE производит акселераторы, школы и исследования.

Как присоединиться к сообществу?

К участию приглашаются сообщества по техническим и смежным сферам, образовательные инициативы, исследовательские центры, региональные хабы и индустриальные объединения. Для внесения организации в реестр нужно заполнить онлайн-форму. До конца года команда проверит и добавит в базу не менее 20-30 ведущих игроков рынка.

Ранее Министерство цифровой трансформации представило проект Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ предусматривает внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении, обороне, образовании, подготовку 50 тысяч специалистов и увеличение количества украинских ИИ-компаний в четыре раза.