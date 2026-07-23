В Україні створюють єдину національну платформу для AI-спільнот: як долучитися

Міністерство цифрової трансформації України спільно з AI HOUSE розпочали мапінг ринку для створення єдиної національної платформи AI-спільноти. Проєкт покликаний консолідувати розрізнені профільні хаби, школи та дослідження в одному цифровому просторі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Українська спільнота штучного інтелекту стрімко росте, але ринок досі працює розрізнено. Десятки профільних хабів, шкіл та ініціатив розвиваються паралельно без єдиного центру", — зазначили у відомстві.

Для розв'язання цієї проблеми міністерство запускає мапінг ринку, який об’єднає всі ініціативи в єдину Національну платформу AI-спільноти. Наразі стартував перший етап — прийом заявок від учасників для формування відкритого реєстру.

Функціонал екосистемного хабу

Спільний простір на базі вебплатформи збере ключові інструменти в одному місці. На ресурсі будуть доступні:

інтерактивна мапа організацій із чіткими інструкціями щодо приєднання;

загальний календар подій, мітапів та хакатонів;

детальна статистика розвитку екосистеми;

регулярна розсилка з головними новинами сфери.

Проєкт реалізується у стратегічному партнерстві з AI HOUSE, яка надає експертизу та нетворк, тоді як держава забезпечує майданчик для масштабування. У межах розвитку ШІ-напряму держава вже реалізувала Diia.AIContest, AI/GovTech Hackathon, саміт The AI State: Government Tech with Startups та затвердила рекомендації з відповідального використання штучного інтелекту. З зі свого боку AI HOUSE проводить акселератори, школи та дослідження.

Як долучитися до спільноти?

До участі запрошуються спільноти з технічних та суміжних сфер, освітні ініціативи, дослідницькі центри, регіональні хаби та індустріальні об’єднання. Для внесення організації до реєстру необхідно заповнити онлайн-форму. До кінця року команда перевірить та додасть до бази щонайменше 20–30 провідних гравців ринку.

Раніше Міністерство цифрової трансформації представило проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ передбачає впровадження штучного інтелекту в державному управлінні, обороні, освіті, підготовку 50 тисяч фахівців та збільшення кількості українських ШІ-компаній вчетверо.