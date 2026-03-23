В Украине создают систему фудбанкинга для перераспределения продуктов

В Украине создают систему фудбанкинга / Shutterstock

В Украине приступают к созданию системы фудбенкинга. Инициативу реализует Министерство экономики совместно с Украинской федерацией продовольственных банков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Цель проекта — уменьшить количество продуктов, которые ежегодно выбрасываются в стране (свыше 2,5 миллиона тонн), и направить их на помощь нуждающимся.

Продукты, срок реализации которых подходит к концу, но они остаются безопасными для потребления, вместо утилизации будут передаваться супермаркетами и производителями в банки продовольствия.

Там будут сортировать и распределять среди пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и многодетных семей.

Планируется, что на благотворительность будет направляться от 50 до 80% нереализованной продукции.

Кроме этого, правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта e-Food. Это единственная государственная электронная система в области безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая должна заменить бумажные процедуры цифровыми сервисами.

Автор:
Татьяна Гойденко