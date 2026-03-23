В Україні створюють систему фудбанкінгу для перерозподілу продуктів

В Україні створюють систему фудбанкінгу / Shutterstock

В Україні розпочинають роботу над створенням системи фудбенкінгу. Ініціативу реалізує Міністерство економіки спільно з Українською федерацією банків продовольства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Мета проєкту — зменшити кількість продуктів, які щороку викидаються в країні (понад 2,5 мільйона тонн), і направити їх на допомогу тим, хто цього потребує.

Продукти, термін реалізації яких добігає кінця, але вони залишаються безпечними для споживання, замість утилізації передаватимуться супермаркетами та виробниками до банків продовольства.

Там їх сортуватимуть і розподілятимуть серед пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та багатодітних родин.

Планується, що на благодійність спрямовуватиметься від 50% до 80% нереалізованої продукції.

Окрім цього уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту e-Food. Це Єдина державна електронна система у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка має замінити паперові процедури цифровими сервісами. 

Автор:
Тетяна Гойденко