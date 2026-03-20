В Украине стартует экспериментальный проект цифровизации государственных сервисов для 2 млн. бизнесов

В Украине стартует экспериментальный проект цифровизации госсервисов / Shutterstock

Кабинет Министров Украины принял решение о запуске экспериментального проекта по цифровизации услуг Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Проект предусматривает создание единой государственной электронной системы, которая обеспечит предоставление ключевых услуг онлайн и упростит взаимодействие бизнеса с государством.

В рамках реализации системы государственная регистрация мощностей, выдача эксплуатационных разрешений и другие услуги будут постепенно переводиться в электронную форму. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений, уменьшить административную нагрузку и повысить прозрачность процедур.

Единая электронная система объединяет государственные реестры, базы данных и информационные системы в единую цифровую экосистему. Предусмотрена интеграция 16 реестров, создание единого портала сервисов и электронного кабинета пользователя, а также возможность интеграции с порталом "Действие".

Основные составляющие системы включают единый портал и электронные кабинеты для пользователей, мобильное приложение для инспекторов для фиксации проверок на фото и видео, систему e-Food и электронные карты операторов рынка.

Система обеспечит единый доступ к публичным услугам в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, отслеживание статуса обращений в режиме реального времени и повысит прозрачность деятельности контролирующих органов. Ожидается, что она будет охватывать около 2 млн. субъектов хозяйствования и позволит обрабатывать более 60 млн. транзакций в год, обеспечивая доступ к более чем 50 публичным услугам в электронном формате.

Имплементация цифровой системы является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и отвечает практикам ЕС по прозрачности, прослеживаемости продукции и защите потребителей.

Внедрение системы позволит бизнесу получать более удобные сервисы, государству – более эффективные инструменты администрирования, а потребителям – более высокий уровень прозрачности и защиты.

Напомним, в сентябре 2025 года Госпродпотребслужба вместе с Общественным советом обсудили создание электронной системы e-Food, которая должна упростить бюрократические процедуры в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Автор:
Татьяна Гойденко