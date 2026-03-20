В Україні стартує експериментальний проєкт цифровізації державних сервісів для 2 млн бізнесів

В Україні стартує експериментальний проєкт цифровізації держсервісів / Shutterstock

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з цифровізації послуг Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Проєкт передбачає створення єдиної державної електронної системи, яка забезпечить надання ключових послуг онлайн та спростить взаємодію бізнесу з державою.

У межах реалізації системи державна реєстрація потужностей, видача експлуатаційних дозволів та інші послуги поступово переводитимуться в електронну форму. Це дозволить скоротити строки розгляду заяв, зменшити адміністративне навантаження та підвищити прозорість процедур.

Єдина електронна система об’єднає державні реєстри, бази даних та інформаційні системи в єдину цифрову екосистему. Передбачено інтеграцію 16 реєстрів, створення єдиного порталу сервісів і електронного кабінету користувача, а також можливість інтеграції з порталом "Дія".

Основні складові системи включають єдиний портал та електронні кабінети для користувачів, мобільний додаток для інспекторів для фіксації перевірок на фото та відео, систему e-Food і електронні картки операторів ринку.

Система забезпечить єдиний доступ до публічних послуг у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відстеження статусу звернень у режимі реального часу та підвищить прозорість діяльності контролюючих органів. Очікується, що вона охоплюватиме близько 2 млн суб’єктів господарювання та дозволить обробляти понад 60 млн транзакцій на рік, забезпечуючи доступ до більш ніж 50 публічних послуг в електронному форматі.

Імплементація цифрової системи є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та відповідає практикам ЄС щодо прозорості, простежуваності продукції та захисту споживачів.

Впровадження системи дозволить бізнесу отримувати зручніші сервіси, державі – ефективніші інструменти адміністрування, а споживачам – вищий рівень прозорості та захисту.

Нагадаємо,у вересні 2025 року Держпродспоживслужба разом із Громадською радою обговорили створення електронної системи e-Food, яка має спростити бюрократичні процедури у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Автор:
Тетяна Гойденко