В Украине стремительно дорожает морковь: стоимость за неделю выросла на 27%

В Украине резко выросли цены на прошлогоднюю морковь из-за уменьшения запасов качественной продукции в фермерских хозяйствах. Сейчас производители продают прошлогоднюю морковь по цене 17–25 грн/кг. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, когда максимальная стоимость не превышала 20 грн/кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Несмотря на текущий рост, нынешняя цена ниже, чем в мае 2025 года, когда аграрии отгружали продукцию в среднем на 84% дороже.

Инфографика: EastFruit



Динамика цен

Анализ рыночных данных за четыре года показывает следующие изменения стоимости:

в 2023 году в начале января килограмм моркови стоил около 18 грн, в конце февраля цена достигла 30 грн, в марте и первой половине апреля держалась на уровне 32 грн, в конце апреля и мае выросла до 40 грн, в конце мая и начале июня зафиксировалась на уровне 48 грн;

в 2024 году в январе цена составила 10–12 грн, в феврале, марте и первой половине апреля снизилась до 8–10 грн, в мае поднялась до 17 грн, а в конце июня достигла 26 грн;

в 2025 году в течение января и февраля цена колебалась в пределах 26–28 грн, в конце февраля составила 30 грн, в марте снизилась до 27–28 грн, с середины апреля начала расти, в мае и июне держалась на уровне 38 грн, в конце июля выросла до 42 грн;

в 2026 году в январе цена составляла около 8 грн, в феврале поднялась до 12 грн, в марте и начале апреля снизилась до 8 грн, в конце апреля достигла 11 грн, а в конце мая зафиксировалась на уровне 16 грн.

Как отмечают аналитики, нынешнее удорожание сезонное. Хозяйства, которые до сих пор имеют запасы моркови, планируют и дальше повышать отпускные цены, если спрос со стороны оптовых компаний будет оставаться стабильным. Ситуация начнет меняться только после появления на рынке первых крупных объемов ранней моркови нового урожая.

Напомним, неделей ранее прошлогоднюю морковь уверенно реализовывали в диапазоне 13–20 грн/кг, что эквивалентно $0,29–0,45 за килограмм. Этот показатель за семь дней в среднем вырос на 34% .