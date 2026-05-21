В Украине стремительно дорожает морковь: за неделю цены выросли на треть

В Украине стремительно дорожает прошлогодняя морковь / Freepik

В Украине зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю морковь. Продукцию прошлого года уверенно реализуют в диапазоне 13–20 грн/кг, что эквивалентно $0,29–0,45 за килограмм. Этот показатель в среднем на 34% выше, чем в конце прошлой недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Участники рынка связывают удорожание с активизацией спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, запасы качественной моркови в местных хозяйствах практически исчерпаны.

Как отмечают эксперты, на фоне сезонного сокращения запасов моркови в хозяйствах это привело к дефициту качественной продукции на рынке. Несмотря на текущий рост, сейчас морковь в Украине в среднем на 56% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевые игроки рынка прогнозируют сохранение положительной динамики, однако темпы удорожания могут замедлиться.

Сравнительный анализ рынка по годам

цены на морковь, график
цены на морковь

Динамика цен в предыдущие периоды демонстрирует значительные колебания в зависимости от объемов урожая и условий хранения:

  • 2023 год отметился рекордным подорожанием, которое стартовало с отметки почти 18 грн/кг в январе, достигло пиковых 48 грн/кг в мае и удерживалось на этом уровне до начала июня;
  • 2024 демонстрировал низкие и стабильные цены в пределах 8–10 грн/кг в течение первых четырех месяцев, с резким скачком до 25–26 грн/кг в конце мая и в июне;
  • 2025 характеризовался стабильно высокой стоимостью, которая началась с 26 грн/кг в январе, зафиксировалась на уровне 38 грн/кг в мае-июне и кратковременно выросла до 42 грн/кг перед сезонным спадом;
  • 2026 год долго повторял сценарий 2024 года с минимальными ценами на уровне 8–12 грн/кг в январе–апреле, а майский рост поднял планку до 13–20 грн/кг.

Нынешние показатели свидетельствуют о том, что потребители покупают прошлогодний овощ примерно втрое дешевле весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что на старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Автор:
Татьяна Ковальчук