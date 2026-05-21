В Украине стремительно дорожает морковь: за неделю цены выросли на треть

В Украине зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю морковь. Продукцию прошлого года уверенно реализуют в диапазоне 13–20 грн/кг, что эквивалентно $0,29–0,45 за килограмм. Этот показатель в среднем на 34% выше, чем в конце прошлой недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Участники рынка связывают удорожание с активизацией спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, запасы качественной моркови в местных хозяйствах практически исчерпаны.

Как отмечают эксперты, на фоне сезонного сокращения запасов моркови в хозяйствах это привело к дефициту качественной продукции на рынке. Несмотря на текущий рост, сейчас морковь в Украине в среднем на 56% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевые игроки рынка прогнозируют сохранение положительной динамики, однако темпы удорожания могут замедлиться.

Сравнительный анализ рынка по годам

Динамика цен в предыдущие периоды демонстрирует значительные колебания в зависимости от объемов урожая и условий хранения:

2023 год отметился рекордным подорожанием, которое стартовало с отметки почти 18 грн/кг в январе, достигло пиковых 48 грн/кг в мае и удерживалось на этом уровне до начала июня;

2024 демонстрировал низкие и стабильные цены в пределах 8–10 грн/кг в течение первых четырех месяцев, с резким скачком до 25–26 грн/кг в конце мая и в июне;

2025 характеризовался стабильно высокой стоимостью, которая началась с 26 грн/кг в январе, зафиксировалась на уровне 38 грн/кг в мае-июне и кратковременно выросла до 42 грн/кг перед сезонным спадом;

2026 год долго повторял сценарий 2024 года с минимальными ценами на уровне 8–12 грн/кг в январе–апреле, а майский рост поднял планку до 13–20 грн/кг.

Нынешние показатели свидетельствуют о том, что потребители покупают прошлогодний овощ примерно втрое дешевле весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что на старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.