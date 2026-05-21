В Україні стрімко дорожчає морква: за тиждень ціни зросли на третину

В Україні зафіксовано чергове зростання цін на торішню моркву. Торішню продукцію впевнено реалізують у діапазоні 13–20 грн/кг, що еквівалентно $0,29–0,45 за кілограм. Цей показник у середньому на 34% вищий, ніж наприкінці минулого тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Учасники ринку пов'язують подорожчання з активізацією попиту з боку гуртових компаній і роздрібних мереж. Водночас запаси якісної моркви в місцевих господарствах практично вичерпані.

Як зазначають експерти, на тлі сезонного скорочення запасів моркви в господарствах це призвело до дефіциту якісної продукції на ринку. Попри поточне зростання, зараз морква в Україні в середньому на 56% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року. Ключові гравці ринку прогнозують збереження позитивної динаміки, проте темпи подорожчання можуть уповільнитися.

Порівняльний аналіз ринку за роками

Динаміка цін у попередні періоди демонструє значні коливання залежно від обсягів врожаю та умов зберігання:

2023 рік відзначився рекордним подорожчанням, яке стартувало з позначки майже 18 грн/кг у січні, досягло пікових 48 грн/кг у травні й утримувалося на цьому рівні до початку червня;

2024 рік демонстрував низькі та стабільні ціни в межах 8–10 грн/кг протягом перших чотирьох місяців, із різким стрибком до 25–26 грн/кг наприкінці травня та в червні;

2025 рік характеризувався стабільно високою вартістю, яка розпочалася з 26 грн/кг у січні, зафіксувалася на рівні 38 грн/кг у травні–червні та короткочасно зросла до 42 грн/кг перед сезонним спадом;

2026 рік тривалий час повторював сценарій 2024 року з мінімальними цінами на рівні 8–12 грн/кг у січні–квітні, а травневе зростання підняло планку до 13–20 грн/кг.

Нинішні показники свідчать про те, що споживачі купують минулорічний овоч приблизно втричі дешевше, ніж весною 2025 року.

Раніше повідомлялося, що на старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.