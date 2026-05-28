В Україні стрімко дорожчає морква: вартість за тиждень зросла на 27%

В Україні різко зросли ціни на торішню моркву через зменшення запасів якісної продукції у фермерських господарствах. Зараз виробники продають торішню моркву за ціною 17–25 грн/кг. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, коли максимальна вартість не перевищувала 20 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Попри поточне зростання, теперішня ціна є нижчою, ніж у травні 2025 року, коли аграрії відвантажували продукцію в середньому на 84% дорожче.

Динаміка цін

Аналіз ринкових даних за чотири роки показує такі зміни вартості:

у 2023 році на початку січня кілограм моркви коштував близько 18 грн, наприкінці лютого ціна досягла 30 грн, у березні та першій половині квітня трималася на рівні 32 грн, наприкінці квітня та у травні зросла до 40 грн, наприкінці травня та на початку червня зафіксувалася на рівні 48 грн, а на початку липня впала до 40 грн;

у 2024 році в січні ціна становила 10–12 грн, у лютому, березні та першій половині квітня знизилася до 8–10 грн, у травні піднялася до 17 грн, а наприкінці червня досягла 26 грн;

у 2025 році протягом січня та лютого ціна коливалася в межах 26–28 грн, наприкінці лютого становила 30 грн, у березні знизилася до 27–28 грн, з середини квітня почала зростати, у травні та червні трималася на рівні 38 грн, наприкінці червня зросла до 42 грн, а на початку липня знизилася до 38 грн;

у 2026 році в січні ціна становила близько 8 грн, у лютому піднялася до 12 грн, у березні та на початку квітня знизилася до 8 грн, наприкінці квітня досягла 11 грн, а наприкінці травня зафіксувалася на рівні 16 грн.

Як зазначають аналітики, нинішнє здорожчання є сезонним. Господарства, які досі мають запаси моркви, планують і надалі підвищувати відпускні ціни, якщо попит з боку гуртових компаній залишатиметься стабільним. Ситуація почне змінюватися лише після появи на ринку перших значних обсягів ранньої моркви нового врожаю.

Нагадаємо, тижнем раніше торішню моркву впевнено реалізовували у діапазоні 13–20 грн/кг, що еквівалентно $0,29–0,45 за кілограм. Цей показник за сім днів у середньому зріс на 34%.