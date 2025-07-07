В Украине стремительно выросли цены на малину

Закупочные цены на малину для замораживания в Украине резко выросли в начале июля 2025 г., достигнув 85–95 грн за килограмм (1,7–1,9 евро). Всего за десять дней цены подскочили на 55–70%, что явилось реакцией на растущий спрос на мировом рынке и ограниченное предложение в других странах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Самые высокие цены фиксируются во Львовской области, тогда как в центральных регионах – Винницкой и Хмельницкой – уровень остается ближе к нижней границе.

Несмотря на рост цен в Украине, она все еще существенно отстает от Сербии, где закупочные цены на малину кое-где уже достигли рекордных 5,2 евро за килограмм. В среднем в сербских регионах она колеблется от 3,85 до 4,00 евро. Это почти втрое больше украинской цены. Однако, в отличие от украинского рынка, в Сербии фермерам выплачивают лишь половину стоимости сразу, обещая оставшиеся до конца года, что указывает на финансовую нестабильность местных переработчиков.

Аналитики отмечают, что подобные цены в Сербии могут иметь признаки ценовой паники. При себестоимости замораживания и упаковки на уровне не менее 5,5–6,7 евро/кг, продажа с прибылью может оказаться проблематичной, особенно учитывая девальвацию доллара к евро, снижающую привлекательность европейского экспорта для рынков США и Канады.

В Украине же сезон замораживания еще не достиг пика: впереди сбор ремонтантной малины, которая при благоприятных условиях может обеспечить основной объем производства. Ожидается, что закупочные цены на нее могут достичь 100–120 грн (2,0–2,4 евро), что будет оставаться более привлекательным вариантом для закупщиков по сравнению с сербской продукцией.

Украинские переработчики пока имеют реальные шансы укрепить свои позиции на международном рынке замороженной малины. Однако сезон будет зависеть от многих рисков: погодных условий, обстрелов инфраструктуры, ситуации на фронте.

Напомним, Украина впервые в истории стала мировым лидером по чистому экспорту замороженной малины, обогнав Польшу и многолетнего лидера этого сегмента – Сербию. В 2024 году украинский экспорт замороженной малины достиг рекордных 65 тысяч тонн, что на 34% больше, чем годом ранее.