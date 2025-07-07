В Україні стрімко зросли ціни на малину

Закупівельні ціни на малину для заморожування в Україні різко зросли на початку липня 2025 року, досягнувши 85–95 грн за кілограм (1,7–1,9 євро). Всього за десять днів ціни підскочили на 55–70%, що стало реакцією на зростаючий попит на світовому ринку та обмежену пропозицію в інших країнах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Найвищі ціни фіксуються у Львівській області, тоді як у центральних регіонах – Вінницькій і Хмельницькій – рівень залишається ближчим до нижньої межі.

Попри зростання цін в Україні, вона все ще суттєво відстає від Сербії, де закупівельні ціни на малину подекуди вже сягнули рекордних 5,2 євро за кілограм. В середньому в сербських регіонах вона коливається в межах 3,85–4,00 євро. Це майже втричі більше за українську ціну. Однак, на відміну від українського ринку, в Сербії фермерам виплачують лише половину вартості одразу, обіцяючи решту до кінця року, що вказує на фінансову нестабільність місцевих переробників.

Аналітики зазначають, що такі ціни в Сербії можуть мати ознаки цінової паніки. За собівартості заморожування та пакування на рівні не менше 5,5–6,7 євро/кг, продаж із прибутком може виявитися проблематичним, особливо враховуючи девальвацію долара до євро, яка знижує привабливість європейського експорту для ринків США та Канади.

Натомість в Україні сезон заморожування ще не досяг піку: попереду збір ремонтантної малини, яка за сприятливих умов може забезпечити основний обсяг виробництва. Очікується, що закупівельні ціни на неї можуть сягнути 100–120 грн (2,0–2,4 євро), що все одно залишатиметься більш привабливим варіантом для закупівельників у порівнянні з сербською продукцією.

Українські переробники наразі мають реальні шанси зміцнити свої позиції на міжнародному ринку замороженої малини. Проте сезон залежатиме від багатьох ризиків: погодних умов, обстрілів інфраструктури, ситуації на фронті. Якщо основний урожай вдасться зібрати, Україна зможе скористатися нинішнім ціновим трендом і закріпити свою конкурентоспроможність на світовій ягідній арені.

Нагадаємо, Україна вперше в історії стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, обігнавши Польщу та багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. У 2024 році український експорт замороженої малини досяг рекордних 65 тисяч тонн, що на 34% більше, ніж роком раніше.