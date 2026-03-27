В Украине уменьшились перевозки пассажиров и грузов

законопроэкт, автоперевозки, ЕС
В Украине в январе-феврале 2026 зафиксировано сокращение как пассажирских, так и грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

В частности, услугами пассажирского транспорта за два месяца воспользовались 298,9 млн человек, что на 11,7% меньше, чем за январь-февраль 2025 года.

Наибольшая доля перевозок пришлась на автомобильный транспорт — 155,5 млн. пассажиров, а также городской электротранспорт, которым воспользовались 135,5 млн. человек.

В то же время, объемы грузовых перевозок также сократились. В январе-феврале 2026 года перевезено 48,5 млн. тонн грузов, что на 6,4% меньше в годовом измерении.

Основные объемы грузов транспортировали по железной дороге — 21,6 млн тонн, а также автомобильным транспортом — 20,2 млн тонн.

Добавим, на западных границах Украины фиксируют снижение темпов экспорта агропродукции по железной дороге. За прошедшую неделю среднесуточный показатель передачи зерна и шротов сократился до 169 вагонов, что на 8,6% меньше, чем в декабре. В общей сложности объемы упали на 16 вагонов в сутки.

Автор:
Татьяна Гойденко