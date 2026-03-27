Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зменшилися перевезення пасажирів і вантажів

законопроэкт, автоперевезення, ЄС
В Україні у січні–лютому 2026 року зафіксовано скорочення як пасажирських, так і вантажних перевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

Зокрема, послугами пасажирського транспорту за два місяці скористалися 298,9 млн осіб, що на 11,7% менше, ніж за січень–лютий 2025 року.

Найбільша частка перевезень припала на автомобільний транспорт — 155,5 млн пасажирів, а також міський електротранспорт, яким скористалися 135,5 млн осіб.

Водночас обсяги вантажних перевезень також скоротилися. У січні–лютому 2026 року перевезено 48,5 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше у річному вимірі.

Основні обсяги вантажів транспортували залізницею — 21,6 млн тонн, а також автомобільним транспортом — 20,2 млн тонн.

Додамо, на західних кордонах України фіксують зниження темпів експорту агропродукції залізницею. Протягом минулого тижня середньодобовий показник передачі зерна та шротів скоротився до 169 вагонів, що на 8,6% менше, ніж у грудні. Загалом обсяги впали на 16 вагонів на добу.

Автор:
Тетяна Гойденко