В Україні зменшилися перевезення пасажирів і вантажів

В Україні у січні–лютому 2026 року зафіксовано скорочення як пасажирських, так і вантажних перевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

Зокрема, послугами пасажирського транспорту за два місяці скористалися 298,9 млн осіб, що на 11,7% менше, ніж за січень–лютий 2025 року.

Найбільша частка перевезень припала на автомобільний транспорт — 155,5 млн пасажирів, а також міський електротранспорт, яким скористалися 135,5 млн осіб.

Водночас обсяги вантажних перевезень також скоротилися. У січні–лютому 2026 року перевезено 48,5 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше у річному вимірі.

Основні обсяги вантажів транспортували залізницею — 21,6 млн тонн, а також автомобільним транспортом — 20,2 млн тонн.

Додамо, на західних кордонах України фіксують зниження темпів експорту агропродукції залізницею. Протягом минулого тижня середньодобовий показник передачі зерна та шротів скоротився до 169 вагонів, що на 8,6% менше, ніж у грудні. Загалом обсяги впали на 16 вагонів на добу.