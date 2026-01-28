Запланована подія 2

Експорт зерна залізницею впав на 8,6%: статистика тижня

вагони
На кордонах України фіксують спад експорту зерна / Depositphotos

На західних кордонах України фіксують зниження темпів експорту агропродукції залізницею. Протягом минулого тижня середньодобовий показник передачі зерна та шротів скоротився до 169 вагонів, що на 8,6% менше, ніж у грудні. Загалом обсяги впали на 16 вагонів на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

За даними заступника директора департаменту перевезень УЗ Валерія Ткачова, на більшості прикордонних переходів наразі зафіксовано спад обсягів передачі вагонів із зерном.

Динаміка по країнах: де падіння найбільше

Майже всі основні напрямки демонструють негативну статистику:

  • Словаччина: щодобово передається 22,9 вагона із зерном, що на 8,1 одиниці менше, ніж минулого місяця.
  • Польща: обсяги впали до 7,8 вагона на добу (скорочення на 4,1 одиниці).
  • Румунія: у цьому напрямку прямує лише 5,1 вагона на добу, що на 2,8 одиниці нижче за грудневий рівень.

Винятком є Угорщина, яка залишається лідером за обсягом приймання українського зерна залізницею.

В цьому напрямку передається у середньому 58,4 вагона із зерном на добу, що на 6,8 одиниці більше, ніж у грудні.

Станом на середину січня обсяг передачі зерна залізницею знизився майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.

Нагадаємо, зернові із часткою 26% посіли перше місце серед вантажів, що транспортували залізницею в контейнерах у 2025 році. За 12 місяців 2025 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах становили 241582 ДФЕ (двадцятифутовому еквіваленті). 

Автор:
Тетяна Бесараб