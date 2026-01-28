Экспорт зерна по железной дороге упал на 8,6%: какие критические направления

На западных границах Украины фиксируют снижение темпов экспорта агропродукции по железной дороге. За прошедшую неделю среднесуточный показатель передачи зерна и шротов сократился до 169 вагонов, что на 8,6% меньше, чем в декабре. В общей сложности объемы упали на 16 вагонов в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

По данным заместителя директора департамента перевозок УЗ Валерия Ткачева, на большинстве пограничных переходов зафиксирован спад объемов передачи вагонов с зерном.

Динамика по странам: где падение больше всего

Почти все основные направления демонстрируют негативную статистику:

Словакия: ежесуточно передается 22,9 вагона с зерном, что на 8,1 единицы меньше, чем в прошлом месяце.

ежесуточно передается 22,9 вагона с зерном, что на 8,1 единицы меньше, чем в прошлом месяце. Польша: объем упал до 7,8 вагона в сутки (сокращение на 4,1 единицы).

объем упал до 7,8 вагона в сутки (сокращение на 4,1 единицы). Румыния: в этом направлении следует всего 5,1 вагона в сутки, что на 2,8 единицы ниже декабрьского уровня.

Исключением является Венгрия, которая остается лидером по объему приема украинского зерна по железной дороге.

В этом направлении передается в среднем 58,4 вагона с зерном в сутки, что на 6,8 единиц больше, чем в декабре.

По состоянию на середину января объем передачи зерна по железной дороге снизился почти до всех соседних стран. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Напомним, зерновые с долей 26% заняли первое место среди грузов, транспортировавшихся по железной дороге в контейнерах в 2025 году. За 12 месяцев 2025 года объемы перевозок грузов в контейнерах составляли 241 582 ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте).