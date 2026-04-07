В Украине установили шесть новых станций мониторинга качества воздуха в рамках проекта UFAIR

завод, трубы
Украина усиливает контроль качества воздуха / Freepik

В Украине заработали шесть новых автоматизированных станций мониторинга качества воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Запорожской областях, а также агломерации Ивано-Франковск. Станции, установленные в рамках украино-финского проекта UFAIR.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Мониторинг качества воздуха в Украине

Станции работают в автоматизированном режиме и обеспечивают измерение ключевых показателей качества воздуха, в частности:

  • диоксида азота (NO₂);
  • озона (O₃);
  • оксида углерода (CO);
  • твердых частиц (PM₁₀ и PM₂.₅).

Полученные данные позволяют оперативно оценивать состояние атмосферного воздуха и реагировать на потенциальные риски для здоровья населения.

"Создание современной системы мониторинга воздуха является фундаментом эффективной экологической политики, отвечающей стандартам ЕС. Надежные данные позволяют принимать обоснованные решения и лучше защищать здоровье населения", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.

Параллельно начата подготовка тендерной документации на закупку двух фиксированных пунктов наблюдения за качеством воздуха. Закупку будет осуществлять Финский метеорологический институт в рамках проекта UFAIR. Ожидается, что оборудование прибудет в Украину до конца 2026 года. Новые пункты будут соответствовать эталонным стандартам и обеспечивать более точные и репрезентативные данные для оценки состояния атмосферного воздуха.

Напомним, что первый датчик UFAIR заработал в Львовской области в начале марта этого года.

Справка:

Проект UFAIR реализуется в партнерстве с Финляндией и стремится усилить способность украинских национальных и местных институций предоставлять общественности достоверную и своевременную информацию о состоянии атмосферного воздуха.

Дальнейшая реализация проекта будет способствовать:

  • приведению системы мониторинга воздуха в соответствие со стандартами Европейского Союза;
  • уменьшению негативного влияния загрязненного воздуха на здоровье людей и окружающую среду;
  • поддержке оценки влияния войны на качество воздуха в Украине.
Автор:
Ольга Опенько