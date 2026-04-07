В Украине установили шесть новых станций мониторинга качества воздуха в рамках проекта UFAIR
В Украине заработали шесть новых автоматизированных станций мониторинга качества воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Запорожской областях, а также агломерации Ивано-Франковск. Станции, установленные в рамках украино-финского проекта UFAIR.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.
Мониторинг качества воздуха в Украине
Станции работают в автоматизированном режиме и обеспечивают измерение ключевых показателей качества воздуха, в частности:
- диоксида азота (NO₂);
- озона (O₃);
- оксида углерода (CO);
- твердых частиц (PM₁₀ и PM₂.₅).
Полученные данные позволяют оперативно оценивать состояние атмосферного воздуха и реагировать на потенциальные риски для здоровья населения.
"Создание современной системы мониторинга воздуха является фундаментом эффективной экологической политики, отвечающей стандартам ЕС. Надежные данные позволяют принимать обоснованные решения и лучше защищать здоровье населения", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.
Параллельно начата подготовка тендерной документации на закупку двух фиксированных пунктов наблюдения за качеством воздуха. Закупку будет осуществлять Финский метеорологический институт в рамках проекта UFAIR. Ожидается, что оборудование прибудет в Украину до конца 2026 года. Новые пункты будут соответствовать эталонным стандартам и обеспечивать более точные и репрезентативные данные для оценки состояния атмосферного воздуха.
Напомним, что первый датчик UFAIR заработал в Львовской области в начале марта этого года.
Справка:
Проект UFAIR реализуется в партнерстве с Финляндией и стремится усилить способность украинских национальных и местных институций предоставлять общественности достоверную и своевременную информацию о состоянии атмосферного воздуха.
Дальнейшая реализация проекта будет способствовать:
- приведению системы мониторинга воздуха в соответствие со стандартами Европейского Союза;
- уменьшению негативного влияния загрязненного воздуха на здоровье людей и окружающую среду;
- поддержке оценки влияния войны на качество воздуха в Украине.