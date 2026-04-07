В Україні встановили шість нових станцій моніторингу якості повітря в межах проєкту UFAIR

В Україні запрацювали шість нових автоматизованих станцій моніторингу якості повітря у Львівській, Івано-Франківській, Сумській та Запорізькій областях, а також в агломерації Івано-Франківськ. Станції, встановлені в рамках українсько-фінського проєкту UFAIR.

Моніторинг якості повітря в Україні

Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання ключових показників якості повітря, зокрема:

діоксиду азоту (NO₂);

озону (O₃);

оксиду вуглецю (CO);

твердих частинок (PM₁₀ та PM₂.₅).

Отримані дані дозволяють оперативно оцінювати стан атмосферного повітря та своєчасно реагувати на потенційні ризики для здоров’я населення.

"Створення сучасної системи моніторингу повітря є фундаментом ефективної екологічної політики, яка відповідає стандартам ЄС. Надійні дані дозволяють ухвалювати обґрунтовані рішення та краще захищати здоров’я населення", - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

Паралельно розпочато підготовку тендерної документації на закупівлю двох фіксованих пунктів спостереження за якістю повітря. Закупівлю здійснюватиме Фінський метеорологічний інститут у рамках проєкту UFAIR. Очікується, що обладнання прибуде в Україну до кінця 2026 року. Нові пункти відповідатимуть еталонним стандартам та забезпечуватимуть ще точніші й репрезентативні дані для оцінки стану атмосферного повітря.

Нагадаємо, що перший датчик UFAIR запрацював у Львівській області на початку березня цього року.

Довідково:

Проєкт UFAIR реалізується у партнерстві з Фінляндією і має на меті посилити здатність українських національних та місцевих інституцій надавати громадськості достовірну та своєчасну інформацію про стан атмосферного повітря.

Подальша реалізація проєкту сприятиме: