Новости
Дата публикации
В Украине утвердили кодификатор стройматериалов: что изменится для отрасли с 1 января 2026 года

строители
Единый цифровой код на стройматериалы сменит рынок / Depositphotos

В Украине официально утвержден кодификатор строительной продукции – ключевой инструмент для прозрачного вычисления стоимости строительства и цифровой трансформации отрасли.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующий приказ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во исполнение Постановления КМУ №1512.

Единый цифровой язык строительства

Кодификатор станет универсальным справочником в рамках Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Он вводит единые названия и характеристики материалов для всех участников рынка.

Это означает, что от этапа производства и проектирования до тендеров и актов выполненных работ продукция с идентичными параметрами будет иметь один уникальный код. Такой подход делает невозможным манипуляции с названиями и значительно ускоряет документооборот.

"Отсутствие единой классификации строительной продукции долгое время усложняло работу отрасли: один и тот же материал мог по-разному указываться в сметной документации, что ограничивало возможности автоматизированного анализа цен и сравнения данных", — пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Преимущества для заказчиков, проектировщиков и бизнеса

Введение системы создает новые преимущества для всех сторон процесса:

  • Для заказчиков будет упрощен анализ цен на этапе планирования. Заказчик будет получать объективные данные для проверки смет, что минимизирует риск завышения стоимости.
  • Для проектировщиков и подрядчиков будет автоматизирован составление проектной документации, договорных цен и актов выполненных работ (КБ-2в). Единый код снимет вопросы разногласий в названиях материалов.
  • Для производителей механизм декларирования продукции на рынке станет прозрачным, то есть будут равны условия конкуренции.

Переход на европейские стандарты

Реформа также синхронизирует украинские нормы с европейскими.

С 1 января 2026 года значительная часть устаревших ДСТУ утратит силу. Им на смену придут стандарты ДСТУ-EN, уже интегрированные в структуру Кодификатора.

Это обеспечит высокое качество материалов и упростит выход украинской продукции на международные рынки.

Ранее Кабмин поддержал изменения относительно восстановления внеплановых проверок объектов строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля в условиях военного положения. Проверки будут производиться только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.

Автор:
Татьяна Бессараб