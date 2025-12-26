- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине утвердили кодификатор стройматериалов: что изменится для отрасли с 1 января 2026 года
В Украине официально утвержден кодификатор строительной продукции – ключевой инструмент для прозрачного вычисления стоимости строительства и цифровой трансформации отрасли.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Соответствующий приказ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во исполнение Постановления КМУ №1512.
Единый цифровой язык строительства
Кодификатор станет универсальным справочником в рамках Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Он вводит единые названия и характеристики материалов для всех участников рынка.
Это означает, что от этапа производства и проектирования до тендеров и актов выполненных работ продукция с идентичными параметрами будет иметь один уникальный код. Такой подход делает невозможным манипуляции с названиями и значительно ускоряет документооборот.
"Отсутствие единой классификации строительной продукции долгое время усложняло работу отрасли: один и тот же материал мог по-разному указываться в сметной документации, что ограничивало возможности автоматизированного анализа цен и сравнения данных", — пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Преимущества для заказчиков, проектировщиков и бизнеса
Введение системы создает новые преимущества для всех сторон процесса:
- Для заказчиков будет упрощен анализ цен на этапе планирования. Заказчик будет получать объективные данные для проверки смет, что минимизирует риск завышения стоимости.
- Для проектировщиков и подрядчиков будет автоматизирован составление проектной документации, договорных цен и актов выполненных работ (КБ-2в). Единый код снимет вопросы разногласий в названиях материалов.
- Для производителей механизм декларирования продукции на рынке станет прозрачным, то есть будут равны условия конкуренции.
Переход на европейские стандарты
Реформа также синхронизирует украинские нормы с европейскими.
С 1 января 2026 года значительная часть устаревших ДСТУ утратит силу. Им на смену придут стандарты ДСТУ-EN, уже интегрированные в структуру Кодификатора.
Это обеспечит высокое качество материалов и упростит выход украинской продукции на международные рынки.
Ранее Кабмин поддержал изменения относительно восстановления внеплановых проверок объектов строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля в условиях военного положения. Проверки будут производиться только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.