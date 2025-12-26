В Украине утвердили кодификатор стройматериалов: что изменится для отрасли с 1 января 2026 года

В Украине официально утвержден кодификатор строительной продукции – ключевой инструмент для прозрачного вычисления стоимости строительства и цифровой трансформации отрасли.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующий приказ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во исполнение Постановления КМУ №1512.

Единый цифровой язык строительства

Кодификатор станет универсальным справочником в рамках Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Он вводит единые названия и характеристики материалов для всех участников рынка.

Это означает, что от этапа производства и проектирования до тендеров и актов выполненных работ продукция с идентичными параметрами будет иметь один уникальный код. Такой подход делает невозможным манипуляции с названиями и значительно ускоряет документооборот.

"Отсутствие единой классификации строительной продукции долгое время усложняло работу отрасли: один и тот же материал мог по-разному указываться в сметной документации, что ограничивало возможности автоматизированного анализа цен и сравнения данных", — пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Преимущества для заказчиков, проектировщиков и бизнеса

Введение системы создает новые преимущества для всех сторон процесса:

Для заказчиков будет упрощен анализ цен на этапе планирования. Заказчик будет получать объективные данные для проверки смет, что минимизирует риск завышения стоимости.

будет упрощен анализ цен на этапе планирования. Заказчик будет получать объективные данные для проверки смет, что минимизирует риск завышения стоимости. Для проектировщиков и подрядчиков будет автоматизирован составление проектной документации, договорных цен и актов выполненных работ (КБ-2в). Единый код снимет вопросы разногласий в названиях материалов.

будет автоматизирован составление проектной документации, договорных цен и актов выполненных работ (КБ-2в). Единый код снимет вопросы разногласий в названиях материалов. Для производителей механизм декларирования продукции на рынке станет прозрачным, то есть будут равны условия конкуренции.

Переход на европейские стандарты

Реформа также синхронизирует украинские нормы с европейскими.

С 1 января 2026 года значительная часть устаревших ДСТУ утратит силу. Им на смену придут стандарты ДСТУ-EN, уже интегрированные в структуру Кодификатора.

Это обеспечит высокое качество материалов и упростит выход украинской продукции на международные рынки.

Ранее Кабмин поддержал изменения относительно восстановления внеплановых проверок объектов строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля в условиях военного положения. Проверки будут производиться только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.