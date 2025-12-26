В Україні затвердили кодифікатор будматеріалів: що зміниться для галузі з 1 січня 2026 року

В Україні офіційно затверджено кодифікатор будівельної продукції — ключовий інструмент для прозорого обчислення вартості будівництва та цифрової трансформації галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Повідомляється, що відповідний наказ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на виконання Постанови КМУ №1512.

Єдина цифрова мова будівництва

Кодифікатор стане універсальним довідником у межах Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Він запроваджує єдині назви та характеристики матеріалів для всіх учасників ринку.

Це означає, що від етапу виробництва та проєктування до тендерів та актів виконаних робіт продукція з ідентичними параметрами матиме один унікальний код. Такий підхід унеможливлює маніпуляції з назвами та значно прискорює документообіг.

"Відсутність єдиної класифікації будівельної продукції тривалий час ускладнювала роботу галузі: один і той самий матеріал міг по-різному зазначатися в кошторисній документації, що обмежувало можливості автоматизованого аналізу цін і порівняння даних", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба..

Переваги для замовників, проєктувальників та бізнесу

Запровадження системи створює нові переваги для всіх сторін процесу:

Для замовників буде спрощено аналіз цін на етапі планування. Замовник отримуватиме об’єктивні дані для перевірки кошторисів, що мінімізує ризики завищення вартості.

буде спрощено аналіз цін на етапі планування. Замовник отримуватиме об’єктивні дані для перевірки кошторисів, що мінімізує ризики завищення вартості. Для проєктувальників та підрядників буде автоматизовано складання проєктної документації, договірних цін та актів виконаних робіт (КБ-2в). Єдиний код зніме питання розбіжностей у назвах матеріалів.

буде автоматизовано складання проєктної документації, договірних цін та актів виконаних робіт (КБ-2в). Єдиний код зніме питання розбіжностей у назвах матеріалів. Для виробників механізм декларування продукції на ринку стане прозорим, тобто будуть рівні умови конкуренції.

Перехід на європейські стандарти

Реформа також синхронізує українські норми із європейськими.

З 1 січня 2026 року значна частина застарілих ДСТУ втратить чинність. Їм на зміну прийдуть стандарти ДСТУ-EN, які вже інтегровані в структуру Кодифікатора.

Це забезпечить високу якість матеріалів та спростить вихід української продукції на міжнародні ринки.

Раніше Кабмін підтримав зміни, що стосуються відновлення позапланових перевірок об'єктів будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю в умовах воєнного стану. Перевірки здійснюватимуться лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.