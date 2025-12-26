Запланована подія 2

В Україні затвердили кодифікатор будматеріалів: що зміниться для галузі з 1 січня 2026 року

Єдиний цифровий код на будматеріали змінить ринок / Depositphotos

В Україні офіційно затверджено кодифікатор будівельної продукції — ключовий інструмент для прозорого обчислення вартості будівництва та цифрової трансформації галузі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Повідомляється, що відповідний наказ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на виконання Постанови КМУ №1512.

Єдина цифрова мова будівництва

Кодифікатор стане універсальним довідником у межах Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Він запроваджує єдині назви та характеристики матеріалів для всіх учасників ринку.

Це означає, що від етапу виробництва та проєктування до тендерів та актів виконаних робіт продукція з ідентичними параметрами матиме один унікальний код. Такий підхід унеможливлює маніпуляції з назвами та значно прискорює документообіг.

"Відсутність єдиної класифікації будівельної продукції тривалий час ускладнювала роботу галузі: один і той самий матеріал міг по-різному зазначатися в кошторисній документації, що обмежувало можливості автоматизованого аналізу цін і порівняння даних", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба..

Переваги для замовників, проєктувальників та бізнесу

Запровадження системи створює нові переваги для всіх сторін процесу:

  • Для замовників  буде спрощено аналіз цін на етапі планування. Замовник отримуватиме об’єктивні дані для перевірки кошторисів, що мінімізує ризики завищення вартості.
  • Для проєктувальників та підрядників буде автоматизовано складання проєктної документації, договірних цін та актів виконаних робіт (КБ-2в). Єдиний код зніме питання розбіжностей у назвах матеріалів.
  • Для виробників механізм декларування продукції на ринку стане прозорим, тобто будуть  рівні умови конкуренції.

Перехід на європейські стандарти

Реформа також синхронізує українські норми із європейськими.

З 1 січня 2026 року значна частина застарілих ДСТУ втратить чинність. Їм на зміну прийдуть стандарти ДСТУ-EN, які вже інтегровані в структуру Кодифікатора.

Це забезпечить високу якість матеріалів та спростить вихід української продукції на міжнародні ринки.

Раніше Кабмін підтримав зміни, що стосуються відновлення позапланових перевірок об'єктів будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю в умовах воєнного стану. Перевірки здійснюватимуться лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.

Автор:
Тетяна Бесараб