В Україні затвердили кодифікатор будматеріалів: що зміниться для галузі з 1 січня 2026 року
В Україні офіційно затверджено кодифікатор будівельної продукції — ключовий інструмент для прозорого обчислення вартості будівництва та цифрової трансформації галузі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Повідомляється, що відповідний наказ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на виконання Постанови КМУ №1512.
Єдина цифрова мова будівництва
Кодифікатор стане універсальним довідником у межах Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Він запроваджує єдині назви та характеристики матеріалів для всіх учасників ринку.
Це означає, що від етапу виробництва та проєктування до тендерів та актів виконаних робіт продукція з ідентичними параметрами матиме один унікальний код. Такий підхід унеможливлює маніпуляції з назвами та значно прискорює документообіг.
"Відсутність єдиної класифікації будівельної продукції тривалий час ускладнювала роботу галузі: один і той самий матеріал міг по-різному зазначатися в кошторисній документації, що обмежувало можливості автоматизованого аналізу цін і порівняння даних", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба..
Переваги для замовників, проєктувальників та бізнесу
Запровадження системи створює нові переваги для всіх сторін процесу:
- Для замовників буде спрощено аналіз цін на етапі планування. Замовник отримуватиме об’єктивні дані для перевірки кошторисів, що мінімізує ризики завищення вартості.
- Для проєктувальників та підрядників буде автоматизовано складання проєктної документації, договірних цін та актів виконаних робіт (КБ-2в). Єдиний код зніме питання розбіжностей у назвах матеріалів.
- Для виробників механізм декларування продукції на ринку стане прозорим, тобто будуть рівні умови конкуренції.
Перехід на європейські стандарти
Реформа також синхронізує українські норми із європейськими.
З 1 січня 2026 року значна частина застарілих ДСТУ втратить чинність. Їм на зміну прийдуть стандарти ДСТУ-EN, які вже інтегровані в структуру Кодифікатора.
Це забезпечить високу якість матеріалів та спростить вихід української продукції на міжнародні ринки.
Раніше Кабмін підтримав зміни, що стосуються відновлення позапланових перевірок об'єктів будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю в умовах воєнного стану. Перевірки здійснюватимуться лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.