В Украине увеличат количество пунктов временного пребывания во время эвакуации: где откроют новые

эвакуация
Количество пунктов временного пребывания при эвакуации будет увеличено. / Министерство развития общин и территорий Украины

Минразвития переформатирует места временного пребывания во время эвакуации. К концу августа в 15 регионах и Киеве будет создано 30 тысяч мест для длительного проживания.

"Прорабатываем решение о переформатировании мест временного проживания. Люди не должны там находиться больше суток, должны знать куда едут и в какие условия", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

С начала июня по 20 августа 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировано около 53 тысяч человек. Транзитный пункт в Павлограде ежедневно принимает около 400 человек, тогда как ранее это количество не превышало 50.

Большинство прибывающих являются маломобильными и нуждаются в постоянной социальной помощи.

В настоящее время открыты новые транзитные центры в Лозовой Харьковской области и Волосском Днепропетровской области. Эти центры предназначены для оказания комплексной помощи, включая финансовую, гуманитарную, медицинскую, юридическую и психологическую поддержку.

"Люди покидают свои дома под обстрелами и ищут не временное убежище, а новое место для жизни… Наша задача — чтобы никто не остался один на один с вопросом "куда ехать", — отметила премьер Юлия Свириденко.

Напомним, 14 августа Кабмин принял первый пакет решений в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, которая охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

Автор:
Татьяна Ковальчук