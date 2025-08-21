В Україні збільшать кількість пунктів тимчасового перебування під час евакуації: де відкриють нові

Мінрозвитку переформатує місця тимчасового перебування під час евакуації. До кінця серпня у 15 регіонах і Києві буде створено 30 тисяч місць для довготривалого проживання.

"Опрацьовуємо рішення щодо переформатування місць тимчасового проживання. Люди не мають там знаходитися більше доби, повинні знати куди їдуть та в які умови", – зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

З початку червня по 20 серпня 2025 року із Донецької та Дніпропетровської областей евакуйовано майже 53 тисячі осіб. Транзитний пункт у Павлограді щодня пункт приймає близько 400 людей, тоді як раніше ця кількість не перевищувала 50.

Більшість людей, які прибувають, є маломобільними та потребують постійної соціальної допомоги.

Наразі відкриті нові транзитні центри у Лозовій на Харківщині та Волоському на Дніпропетровщині. Ці центри створені для надання комплексної допомоги, включаючи фінансову, гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну підтримку.

"Люди залишають свої домівки під обстрілами й шукають не тимчасовий притулок, а нове місце для життя…Наше завдання — щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням "куди їхати", — зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 14 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах Програми підтримки прифронтових територій, яка охоплює 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.