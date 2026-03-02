Запланована подія 2

В Украине уже начали латать дороги: какие пути в списке первоочередных

ремонт дорог
В Украине уже начали латать дороги / Минрозвития общин и территорий

В Украине стартовал сезон текущих ремонтов автодорог общего пользования. На первом этапе запланировано восстановить более 3,5 млн. кв. метров дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже разрешают погодные условия", - отметила она.

По словам Свириденко, в первую очередь это международные и национальные маршруты, обеспечивающие военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах.

По данным Минразвития, с начала года на дорогах государственного значения ликвидировано 35.7 тыс. м 2 аварийной ямочности.

Только за 1 марта 98 ремонтных бригад восстановили более 4,1 тыс. м² покрытия. Работы сосредоточены на десяти ключевых международных дорогах.

В частности, наибольшие объемы работ выполнены на трассах:

  • М-03 Киев-Харьков – 165 м²
  • М-05 Киев-Одесса – 784 м²
  • М-06 Киев-Чоп – 901 м²
  • М-19 Доманово-Ковель-Черновцы – 191 м²
  • М-30 Стрый-Изварино – 79 м²
  • Н-31 Решетиловка-Кобеляки – 261 м².

На 2 марта планируется выполнить не менее 9 тыс. м² ремонта покрытия в зависимости от погодных условий.

К работам привлечены 143 бригады (919 работников). Работы продолжаются на главных дорогах государственного значения.

"Пока погодные условия еще не позволяют проводить масштабные ремонты. При низких температурах и повышенной влажности такие работы не обеспечивают необходимого качества и долговечности. После стабилизации погодных условий будут начаты более масштабные восстановительные работы", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Татьяна Бессараб