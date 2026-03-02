В Україні вже почали латати дороги: які шляхи у списку першочергових

В Україні стартував сезон поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування. На першому етапі заплановано відновити понад 3,5 млн кв. метрів дорожнього покриття.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", - зазначила вона.

За словами Свириденко, у першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.

За даними Мінрозвитку, з початку року на дорогах державного значення ліквідовано 35.7 тис. м² аварійної ямковості.

Лише протягом 1 березня 98 ремонтних бригад відновили понад 4,1 тис. м² покриття. Роботи зосереджені на десяти ключових міжнародних автошляхах.

Зокрема, найбільші обсяги робіт виконано на трасах:

М-03 Київ-Харків – 165 м²

М-05 Київ-Одеса – 784 м²

М-06 Київ-Чоп – 901 м²

М-19 Доманове-Ковель-Чернівці – 191 м²

М-30 Стрий-Ізварине – 79 м²

Н-31 Решетилівка-Кобеляки – 261 м² та ін.

На 2 березня заплановано виконати не менше 9 тис. м² ремонту покриття залежно від погодних умов.

До робіт залучено 143 бригади (919 працівників). Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення.

"Наразі погодні умови ще не дозволяють проводити масштабні ремонти. За низьких температур та підвищеної вологості такі роботи не забезпечують необхідної якості та довговічності. Після стабілізації погодних умов буде розпочато більш масштабні відновлювальні роботи", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.