Категория
Новости
Дата публикации
В Украине уже отремонтировано более 85 000 квадратных метров дорог: где больше всего

В Украине продолжаются плановые текущие ремонты на дорогах государственного значения. По состоянию на первое число марта общая площадь восстановленного покрытия составляет 85,2 тыс. м². В приоритете – трассы национального и международного значения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Только за 5 марта ремонтные бригады устранили повреждения на площади 30,8 тыс. м2. Выбор материалов для восстановления производился с учетом текущей температуры и влажности воздуха.

К выполнению задач привлечен значительный человеческий и технический ресурс:

  • общее количество бригад - 156;
  • количество привлеченных специалистов - 1087 человек;
  • охват – 19 международных автодорог.

Приоритетные дороги

Самые большие объемы работ зафиксированы на стратегических трассах Украины. Статистика ликвидации повреждений на главных дорогах:

  • М-05 Киев – Одесса: 11,6 тыс. м²;
  • М-06 Киев – Чоп: 3,2 тыс. м²;
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский: 2,9 тыс. м².

Сегодня дорожные работы продолжаются по всем регионам страны. Специалисты сосредоточены на критических участках основных магистралей.

Напомним, правительство выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на проведение ямочных ремонтов автомобильных дорог. "Мы все ездим по дорогам, мы все понимаем состояние дорог. У нас определены приоритетные направления и определенное финансирование, которое есть в бюджете Министерства развития", - отметила премьер Юлия Свириденко.

Автор:
Татьяна Ковальчук