В Україні вже відремонтовано понад 85 000 квадратних метрів доріг: де найбільше

ремонт дороги
В Україні триває ремонт доріг / Агентство відновлення

В Україні тривають планові поточні ремонти на автошляхах державного значення. Станом на перші числа березня загальна площа відновленого покриття становить 85,2 тис. м². У пріоритеті – траси національного та міжнародного значення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Лише за 5 березня ремонтні бригади усунули пошкодження на площі 30,8 тис. м². Вибір матеріалів для відновлення здійснювався з урахуванням поточної температури та вологості повітря.

До виконання завдань залучено значний людський та технічний ресурс:

  • загальна кількість бригад — 156; 
  • кількість залучених фахівців — 1087 осіб; 
  • охоплення — 19 міжнародних автошляхів.

Пріоритетні дороги

Найбільші обсяги робіт зафіксовані на стратегічних трасах України. Статистика ліквідації пошкоджень на головних дорогах:

  • М-05 Київ – Одеса: 11,6 тис. м²; 
  • М-06 Київ – Чоп: 3,2 тис. м²; 
  • М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський: 2,9 тис. м².

Сьогодні дорожні роботи продовжуються у всіх регіонах країни. Фахівці зосереджені на критичних ділянках основних магістралей.

Нагадаємо, уряд виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на проведення ямкових ремонтів автомобільних доріг. "Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку", - зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Автор:
Тетяна Ковальчук