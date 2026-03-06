В Україні вже відремонтовано понад 85 000 квадратних метрів доріг: де найбільше

В Україні тривають планові поточні ремонти на автошляхах державного значення. Станом на перші числа березня загальна площа відновленого покриття становить 85,2 тис. м². У пріоритеті – траси національного та міжнародного значення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Лише за 5 березня ремонтні бригади усунули пошкодження на площі 30,8 тис. м². Вибір матеріалів для відновлення здійснювався з урахуванням поточної температури та вологості повітря.

До виконання завдань залучено значний людський та технічний ресурс:

загальна кількість бригад — 156;

кількість залучених фахівців — 1087 осіб;

охоплення — 19 міжнародних автошляхів.

Пріоритетні дороги

Найбільші обсяги робіт зафіксовані на стратегічних трасах України. Статистика ліквідації пошкоджень на головних дорогах:

М-05 Київ – Одеса: 11,6 тис. м²;

М-06 Київ – Чоп: 3,2 тис. м²;

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський: 2,9 тис. м².

Сьогодні дорожні роботи продовжуються у всіх регіонах країни. Фахівці зосереджені на критичних ділянках основних магістралей.

Нагадаємо, уряд виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на проведення ямкових ремонтів автомобільних доріг. "Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку", - зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.