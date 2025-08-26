В Украине в рамках оптимизации создана Южная и Юго-Восточная таможня: как это повлияет на работу службы

Государственная таможенная служба Украины провела реорганизацию, чтобы оптимизировать работу и повысить эффективность. Отныне Днепровская таможня переименована в Юго-Восточную, а Николаевскую — в Южную таможню.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Этот шаг направлен на рациональное использование ресурсов и усиление деятельности таможенных органов в регионах, где они могут работать стабильно. К реорганизованным подразделениям присоединят другие таможни:

Юго-Восточная таможня объединит Луганскую и Донецкую таможни;

объединит Луганскую и Донецкую таможни; Южная таможня присоединит таможни Херсонской области, АР Крым и Севастополя.

Эта оптимизация учитывает текущие обстоятельства, в частности, невозможность полноценного функционирования таможен на временно оккупированных территориях. Она позволит сконцентрировать управление и кадры в дееспособных подразделениях.

В Гостаможслужбе отметили, что кредиторы территориальных органов, прекращающие деятельность, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента оглашения решения.

Напомним, в Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации . На многих пунктах пропуска не хватало сканирующих систем, а на некоторых они работали в тестовом режиме.