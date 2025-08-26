Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине в рамках оптимизации создана Южная и Юго-Восточная таможня: как это повлияет на работу службы

здание Николаевской таможни, таможенники, флаг Украины
Николаевскую таможню переименовали в Южную. Фото: facebook.com/MKcustomsUA

Государственная таможенная служба Украины провела реорганизацию, чтобы оптимизировать работу и повысить эффективность. Отныне Днепровская таможня переименована в Юго-Восточную, а Николаевскую — в Южную таможню.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Этот шаг направлен на рациональное использование ресурсов и усиление деятельности таможенных органов в регионах, где они могут работать стабильно. К реорганизованным подразделениям присоединят другие таможни:

  • Юго-Восточная таможня объединит Луганскую и Донецкую таможни;
  • Южная таможня присоединит таможни Херсонской области, АР Крым и Севастополя.

Эта оптимизация учитывает текущие обстоятельства, в частности, невозможность полноценного функционирования таможен на временно оккупированных территориях. Она позволит сконцентрировать управление и кадры в дееспособных подразделениях.

В Гостаможслужбе отметили, что кредиторы территориальных органов, прекращающие деятельность, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента оглашения решения.

Напомним, в Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации . На многих пунктах пропуска не хватало сканирующих систем, а на некоторых они работали в тестовом режиме.

Автор:
Татьяна Ковальчук