Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні у межах оптимізації утворено Південну та Південно-Східну митниці: як це вплине на роботу служби

будівля Миколаївської митниці, митники, прапор України
Миколаївську митницю перейменували на Південну. Фото: facebook.com/MKcustomsUA

Державна митна служба України провела реорганізацію, щоб оптимізувати роботу та підвищити ефективність. Відтепер Дніпровську митницю перейменовано на Південно-Східну, а Миколаївську — на Південну митницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Цей крок спрямовано на раціональне використання ресурсів та посилення діяльності митних органів у регіонах, де вони можуть працювати стабільно. До реорганізованих підрозділів приєднають інші митниці:

  • Південно-Східна митниця об'єднає Луганську та Донецьку митниці; 
  • Південна митниця приєднає митниці Херсонської області, АР Крим та міста Севастополя.

Ця оптимізація враховує поточні обставини, зокрема неможливість повноцінного функціонування митниць на тимчасово окупованих територіях. Вона дозволить сконцентрувати управління та кадри в дієздатних підрозділах.

У Держмитслужбі зауважили, що кредитори територіальних органів, які припиняють діяльність, можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців з моменту оголошення рішення.

Нагадаємо, в Україні оновлюють технічне оснащення митниць і посилюють захист інформації. На багатьох пунктах пропуску бракувало скануючих систем, а на деяких вони працювали в тестовому режимі.

Автор:
Тетяна Ковальчук