В Україні у межах оптимізації утворено Південну та Південно-Східну митниці: як це вплине на роботу служби

Державна митна служба України провела реорганізацію, щоб оптимізувати роботу та підвищити ефективність. Відтепер Дніпровську митницю перейменовано на Південно-Східну, а Миколаївську — на Південну митницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Цей крок спрямовано на раціональне використання ресурсів та посилення діяльності митних органів у регіонах, де вони можуть працювати стабільно. До реорганізованих підрозділів приєднають інші митниці:

Південно-Східна митниця об'єднає Луганську та Донецьку митниці;

об'єднає Луганську та Донецьку митниці; Південна митниця приєднає митниці Херсонської області, АР Крим та міста Севастополя.

Ця оптимізація враховує поточні обставини, зокрема неможливість повноцінного функціонування митниць на тимчасово окупованих територіях. Вона дозволить сконцентрувати управління та кадри в дієздатних підрозділах.

У Держмитслужбі зауважили, що кредитори територіальних органів, які припиняють діяльність, можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців з моменту оголошення рішення.

Нагадаємо, в Україні оновлюють технічне оснащення митниць і посилюють захист інформації. На багатьох пунктах пропуску бракувало скануючих систем, а на деяких вони працювали в тестовому режимі.