В Украине вместо срочной службы будут действовать новые форматы: кого касаются изменения

1 сентября 2025 г. в Украине вместо срочной службы вводятся два новых формата: базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов и базовая военная служба (БВС) – для других граждан в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на нормы закона №3580-IX от 16 мая 2024 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы".

Кто проходит БОВП?

БОВП – это обязательный учебный курс для студентов-мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в учреждениях высшего или профессионального высшего образования.

"Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях в формах , — говорится в дополнении к 10 статье закона.

Теоретический курс в течение 2-3 месяцев должны пройти все студенты независимо от пола. Однако практический курс в течение 1 месяца во время летних каникул обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Кто проходит БВС?

"Для прохождения базовой военной службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста ", - говорится в статье 15 вышеупомянутого закона.

Такие граждане могут один раз выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

В случае неявки призывника без уважительных причин по вызову соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки на комиссию по направлениям для прохождения базовой военной службы он несет ответственность, установленную законом.

От БОВП и БВС освобождены лица, признанные непригодными по состоянию здоровья, а также те, кто уже проходил военную службу (в т.ч. в другом государстве).

Следует отметить, что отныне на государственную службу не может впервые вступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Напомним, в феврале Кабинет Министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского об упорядочении прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.