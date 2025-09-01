В Україні замість строкової служби діятимуть нові формати: кого стосуються зміни

1 вересня 2025 року в Україні замість строкової служби запроваджуються два нові формати: базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів і базова військова служба (БВС) – для інших громадян віком до 25 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на норми закону №3580-IX від 16 травня 2024 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби".

Хто проходить БЗВП?

БЗВП – це обов’язковий навчальний курс для студентів-чоловіків віком від 18 до 25 років у закладах вищої або фахової передвищої освіти.

"Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності", — йдеться у доповненні до 10 статті закону.

Теоретичний курс впродовж 2-3 місяців мають пройти всі студенти незалежно від статі. Однак практичний курс впродовж 1 місяця під час літніх канікул є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Хто проходить БВС?

"Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку", — йдеться у статті 15 вищезазначеного закону.

Такі громадяни можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

У разі неявки призовника без поважних причин за викликом відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на комісію з питань направлення для проходження базової військової служби він несе відповідальність, установлену законом.

Від БЗВП та БВС звільнено осіб, визнаних непридатними за станом здоров’я, а також тих, хто вже проходили військову службу (в т.ч. в іншій державі).

Варто зауважити, що відтепер на державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Нагадаємо, у лютому Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.