В Украине возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения ориентировочно на 20%: прогноз

Летом 2026 г. тариф на электроэнергию для населения может возрасти ориентировочно на 20%. Одной из причин является требования международных кредиторов относительно постепенного приведения цен к рыночному уровню.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Укринформу" заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его прогнозу, первые изменения в квитанциях украинцев могут появиться уже в летний период 2026 года. "Есть угроза, что с лета тариф может увеличиться на 20% плюс-минус", - отметил Игнатьев.

Причины пересмотра цен

Он отметил, что текущая стоимость киловата для населения ниже рыночной. Разница между оптовой ценой и тарифом для граждан покрывается за счет доходов государственных предприятий "Энергоатом" и объектов гидрогенерации.

"Этот вопрос политический, вопрос политической воли. В то же время есть требования от наших международных кредиторов", - отметил Игнатьев.

По его словам, международные партнеры выдвигают условие относительно ежегодного повышения тарифа на 25% к моменту достижения рыночных показателей.

Перспективы энергосистемы

Разрешение дефицита средств в отрасли эксперт связывает с развитием альтернативных источников энергии.

"Строительство солнечных и ветровых электростанций значительно дешевле, чем возобновление угольной или развитие газовой генерации. Окупаемость новых солнечных электростанций может составлять до двух лет", - подчеркнул эксперт.

Для привлечения инвестиций в новые мощности государство должно ввести прозрачные правила на энергорынке.



Ранее сообщалось, что январь и февраль могут стать месяцами пиковых цен на электроэнергию для бизнеса. Из-за пересмотра ограничения верхнего предела максимальных цен (прайс-кепов) и тарифов на передачу и распределение электроэнергии конечная стоимость в счетах для компаний рискует возрасти до двух раз, а поставщики уже испытывают финансовое давление.