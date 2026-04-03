В Україні можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення орієнтовно на 20%: прогноз

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію / Shutterstock

Влітку 2026 року тариф на електроенергію для населення може зрости орієнтовно на 20%. Однією з причин причиною є вимоги міжнародних кредиторів щодо поступового приведення цін до ринкового рівня.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі "Укрінформу" заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його прогнозом, перші зміни у квитанціях українців можуть з'явитися вже в літній період 2026 року. "Є загроза, що з літа тариф може збільшитись на 20% плюс-мінус", — зазначив Ігнатьєв.

Причини перегляду цін

Він зауважив, що поточна вартість кіловата для населення є нижчою за ринкову. Різниця між гуртовою ціною та тарифом для громадян наразі покривається за рахунок прибутків державних підприємств "Енергоатом" та об'єктів гідрогенерації.

"Це питання політичне, питання політичної волі. Водночас є вимоги від наших міжнародних кредиторів", — зазначив Ігнатьєв.

За його словами міжнародні партнери висувають умову щодо щорічного підвищення тарифу на 25% до моменту досягнення ринкових показників.

Перспективи енергосистеми

Вирішення дефіциту коштів у галузі експерт пов'язує із розвитком альтернативних джерел енергії.

"Будівництво сонячних і вітрових електростанцій значно дешевше, ніж відновлення вугільної чи розвиток газової генерації. Окупність нових сонячних електростанцій може становити до двох років", — підкреслив експерт.

Для залучення інвестицій у нові потужності держава має впровадити прозорі правила на енергоринку.

Раніше повідомлялося, що січень і лютий можуть стати місяцями пікових цін на електроенергію для бізнесу. Через перегляд обмеження верхньої границі максимальних цін (прайс-кепів) і тарифів на передачу та розподіл електроенергії кінцева вартість у рахунках для компаній ризикує зрости до двох разів, а постачальники вже відчувають фінансовий тиск.

Автор:
Тетяна Ковальчук