В Украине вводят запрет на отлов раков: какие штрафы угрожают нарушителям

рак
В Украине ограничили отлов раков до 30 июня 2026 года / Depositphotos

С 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины вводится запрет на отлов раков. Это делается для сохранения их популяции в течение значимого периода спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Ограничения будут действовать несколько месяцев, а нарушителям грозят серьезные штрафы и уголовная ответственность.

Сроки начала запрета зависят от региона:

  • С 15 декабря 2025 по 30 июня 2026 запрет будет действовать на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.
  • С 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 запрет вводится на всех других рыбохозяйственных водных объектах Украины.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименко отметил важность этих ограничений.

"Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов... Уменьшение их популяции, вызванное браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер", - заявил он.

За незаконную добычу раков предусмотрено наказание — от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, нарушитель должен возместить ущерб, причиненный рыбному хозяйству, в размере 3 332 грн за одного пойманного рака.

В ведомстве отметили, что в водоемах Закарпатской области доминирующие группировки сформированы широкопалым раком. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и запрещен к отлову в течение всего года.

Клименко обратился к рыбакам с просьбой "не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и соблюдать установленные ограничения".

В водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Однако два последних занесены в Красную книгу Украины, и их отлов на территории нашего государства строго запрещен в течение всего года.

Напомним, в октябре в Украине стартовала кампания по зарыблению водоемов, финансируемая за счет местных бюджетов. В Черкасской области, согласно Программе развития рыбного хозяйства области, в Кременчугское водохранилище выпустили 415 тысяч экземпляров дворочки толстолоба общим весом 61,5 тонны.

Автор:
Татьяна Бессараб