В Україні вводять заборону на вилов раків: які штрафи загрожують порушникам

рак
В Україні обмежили вилов раків до 30 червня 2026 року / Depositphotos

З 1 грудня 2025 року на більшості водойм України вводиться заборона на вилов раків. Це робиться для збереження їхньої популяції протягом важливого періоду спарювання, виношування ікри та першої линьки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Обмеження діятимуть кілька місяців, а порушникам загрожують значні штрафи та кримінальна відповідальність.

Терміни початку заборони залежать від регіону:

  • З 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року заборона діятиме на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах.
  • З 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року заборона вводиться на всіх інших рибогосподарських водних об’єктах України.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив на важливості цих обмежень.

"Річкові раки – це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Вони виконують роль санітарів водойм... Зменшення їхньої популяції, спричинене браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер", - заявив він.

За незаконне добування раків передбачене покарання — від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушник має відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, у розмірі 3 332 грн за одного впійманого рака.

У відомстві зазначили, що у водоймах Закарпатської області домінуючі угруповання сформовані широкопалим раком. Цей вид занесений до Червоної книги України і заборонений до вилову протягом усього року.

Клименок звернувся до рибалок із проханням "не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень".

Загалом у водоймах України трапляються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий. Проте два останні занесені до Червоної книги України, і їхній вилов на території нашої держави суворо заборонений протягом усього року.

Нагадаємо, у жовтні в Україні стартувала кампанія з зариблення водойм, що фінансується коштом місцевих бюджетів. На Черкащині, відповідно до Програми розвитку рибного господарства області, до Кременчуцького водосховища випустили 415 тисяч екземплярів дворічки товстолоба загальною вагою 61,5 тонни.

Автор:
Тетяна Бесараб