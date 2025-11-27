В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: обновленные данные ПФУ

Средний размер заработной платы в октябре 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составляет 21578 грн 46 коп. Этот показатель более чем на 388 гривен больше показателя сентября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"25 ноября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2025 года. Он составляет 21 578 гривен 46 копеек", – сообщили в ПФУ.

Согласно обнародованным данным, с начала года он увеличился более чем на 2918 гривен.

Для сравнения:

в сентябре средняя зарплата для расчета пенсии составила 21190 грн 31 коп;

в августе - 19 813 грн 71 коп;

в июле - 20 455 грн 65 коп;

в июне - 22 336 грн 81 коп;

в мае – 20 355 грн 40 коп;

в апреле -19 856 грн 19 коп;

в марте - 19 430 грн 52 коп;

в феврале - 18 589 грн 38 коп;

в январе - 18 660 грн 32 коп.

Таким образом, наблюдается ежемесячное колебание зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это влияет на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

Напомним, средний размер заработной платы в сентябре 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 21190 грн 31 коп.