Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій: оновлені дані ПФУ

гривні
ПФУ збільшив показник середньої зарплати для обчислення пенсій / Shutterstock

Середній розмір заробітної плати у жовтні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становить 21 578 грн 46 коп. Цей показник на понад 388 гривень більше за показник вересня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

"25 листопада 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2025 року. Він становить 21 578 гривень 46 копійок", — повідомили в ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними, від початку року він збільшився на понад 2918 гривень.

Для порівняння:

  • у вересні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 21 190 грн 31 коп; 
  • у серпні — 19 813 грн 71 коп; 
  • у липні — 20 455 грн 65 коп; 
  • у червні — 22 336 грн 81 коп; 
  • у травні — 20 355 грн 40 коп; 
  • у квітні —19 856 грн 19 коп; 
  • у березні — 19 430 грн 52 коп; 
  • у лютому — 18 589 грн 38 коп; 
  • у січні — 18 660 грн 32 коп.

Таким чином, спостерігається щомісячне коливання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це впливає на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.

Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у вересні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн 31 коп.

Автор:
Тетяна Ковальчук