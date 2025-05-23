В Украине выросло количество расчетов банковскими карточками: какова средняя сумма одной операции

В Украине сохраняется тренд на рост доли и объемов безналичных расчетов платежными картами. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных украинскими эмитентами, в течение первого квартала 2025 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национального банка Украины.

Количество операций как безналичных, так и по получению наличных денег с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в первом квартале 2025 года составило 2,19 млрд на сумму 1,65 трлн грн. Для сравнения в первом квартале 2024 года было совершено 1,95 млрд сделок на общую сумму 1,49 трлн грн.

Из них безналичными были 2,09 млрд операций на общую сумму 1,07 трлн. грн. Это больше на 13,5% и 11,7% соответственно по сравнению с I кварталом 2024 года.

Каких операций с карточками больше всего?

Доля безналичных операций в I квартале 2025 года по сумме находилась на уровне 65,2% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – 95,2% (в первом квартале 2024 года эти показатели были ниже и составили 64,5% и 94,2% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в I квартале этого года больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно). Там было совершено 1,52 млрд сделок на сумму 523,6 млрд грн. Оплата товаров и услуг в Интернете – 16,2% по сумме и 14,4% по количеству.

Переводы с карты на карту в первом квартале 2025 года составляли менее трети по сумме (28,1%) и меньше десятины по количеству (7,8%). В первом квартале 2024 г. было 32,9% по сумме и 8,9% по количеству.

Какова средняя сумма одной сделки?

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети – 344 грн (в первом квартале в прошлом году – 327 грн);

по переводу с карты на карту – 1 845 грн (1 931 грн);

по оплате товаров и услуг в сети интернет – 580 грн. (541 грн.).

Платежная инфраструктура

Стоит отметить, что количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с началом года выросло на 4,1% (до 517 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 5,3% (до 546 тыс. шт.). При этом банкоматная сеть с начала года снизилась почти на 1% и насчитывала 15,6 тыс. банкоматов.

Также популярны среди украинцев остаются токенизированные платежные карты, их количество с начала года выросло на 2% (до 16,8 млн шт.). Среди всех активных карточек токенизирована почти каждая третья (28,2%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. В первом квартале этого года она составила 3,1% по сумме и 2,2% по количеству (в первом квартале 2024 года – 7% и 5,8% соответственно).

Напомним, в марте НБУ предложил изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты.