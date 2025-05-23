В Україні зросла кількість розрахунків банківськими картками: яка середня сума однієї операції

В Україні зберігається тренд на зростання частки та обсягів безготівкових розрахунків платіжними картками. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими емітентами, протягом першого кварталу 2025 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Кількість операцій як безготівкових, так і з отримання готівки з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у першому кварталі 2025 року становила 2,19 млрд на суму 1,65 трлн грн. Для порівняння у першому кварталі 2024 року було здійснено 1, 95 млрд операцій на загальну суму 1,49 трлн грн.

Із них безготівковими були 2,09 млрд операцій на загальну суму 1,07 трлн грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з першим кварталом 2024 року.

Яких операцій із картками найбільше?

Частка безготівкових операцій у першому кварталі 2025 року за сумою перебувала на рівні 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – 95,2% (у першому кварталі 2024 року ці показники були нижчими та становили 64,5% та 94,2% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у першому кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (48,8% та 72,9% відповідно). Там було здійснено 1,52 млрд операцій на суму 523,6 млрд грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 16,2% за сумою та 14,4% за кількістю.

Перекази з картки на картку у першому кварталі 2025 року становили менше третини за сумою (28,1%) та менше десятини за кількістю (7,8%). У першому кварталі 2024 року було 32,9% за сумою та 8,9% за кількістю.

Яка середня сума однієї операції?

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

у торговельній мережі – 344 грн (у першому кварталі торік – 327 грн);

з переказу з картки на картку – 1 845 грн (1 931 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет – 580 грн (541 грн).

Платіжна інфраструктура

Варто зазначити, що кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла на 4,1% (до 517 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 5,3% (до 546 тис. шт.). При цьому банкоматна мережа з початку року зменшилася майже на 1% та налічувала 15,6 тис. банкоматів.

Також популярними серед українців залишаються токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року зросла на 2% (до 16,8 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є майже кожна третя (28,2%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому кварталі цього року вона становила 3,1% за сумою та 2,2% за кількістю (у першому кварталі 2024 року – 7% та 5,8% відповідно).

Нагадаємо, у березні НБУ запропонував зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включаючи платіжні картки.