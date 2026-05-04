Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выставили на продажу электротехнический завод: что получит новый владелец

Завод "Транссвязь" в Харькове выставили на приватизацию:
Завод "Транссвязь" в Харькове выставили на приватизацию: / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже 100% акций АО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь". Торги запланированы на 12 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Что выставлено на продажу

Основным активом является полный пакет акций предприятия, расположенного в Харькове по адресу ул. Силикатная, 16. В состав объекта приватизации входят:

  • Недвижимость: 34 единицы зданий и построек общей площадью 36 027,5 м².
  • Транспорт: 24 единицы спецтехники, а также грузовых и легковых автомобилей (выпуска 1974-2002 годов).

Условия и участие

Стартовая цена завода составляет 14,4 млн грн. Для потенциальных инвесторов уже открыта виртуальная комната данных, где можно подробно ознакомиться с документацией объекта.

Фото 2 — В Украине выставили на продажу электротехнический завод: что получит новый владелец
Фото: ФГИУ
Фото 3 — В Украине выставили на продажу электротехнический завод: что получит новый владелец
Фото: ФГИУ

Прием заявок на участие в аукционе продолжается до 11 мая. Проведение торгов состоится через систему Prozorro.Продажи.

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб