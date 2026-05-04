В Украине выставили на продажу электротехнический завод: что получит новый владелец

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже 100% акций АО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь". Торги запланированы на 12 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Что выставлено на продажу

Основным активом является полный пакет акций предприятия, расположенного в Харькове по адресу ул. Силикатная, 16. В состав объекта приватизации входят:

Недвижимость: 34 единицы зданий и построек общей площадью 36 027,5 м².

34 единицы зданий и построек общей площадью 36 027,5 м². Транспорт: 24 единицы спецтехники, а также грузовых и легковых автомобилей (выпуска 1974-2002 годов).

Условия и участие

Стартовая цена завода составляет 14,4 млн грн. Для потенциальных инвесторов уже открыта виртуальная комната данных, где можно подробно ознакомиться с документацией объекта.

Фото: ФГИУ

Фото: ФГИУ

Прием заявок на участие в аукционе продолжается до 11 мая. Проведение торгов состоится через систему Prozorro.Продажи.

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.