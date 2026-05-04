В Україні виставили на продаж електротехнічний завод: що отримає новий власник

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу 100% акцій АТ “Харківський електротехнічний завод ”Трансзв’язок". Торги заплановані на 12 травня.

Що виставлено на продаж

Основним активом є повний пакет акцій підприємства, розташованого у Харкові за адресою: вул. Силікатна, 16. До складу об’єкта приватизації входять:

Нерухомість: 34 одиниці будівель та споруд загальною площею 36 027,5 м².

Транспорт: 24 одиниці спецтехніки, а також вантажних і легкових автомобілів (випуску 1974–2002 років).

Умови та участь

Стартова ціна заводу становить 14,4 млн грн. Для потенційних інвесторів уже відкрита віртуальна кімната даних, де можна детально ознайомитися з документацією об’єкта.

Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 11 травня включно. Проведення торгів відбудеться через систему Prozorro.Продажі.

