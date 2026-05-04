В Україні виставили на продаж електротехнічний завод: що отримає новий власник

Завод "Трансзв’язок" у Харкові виставили на приватизацію: / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу 100% акцій АТ “Харківський електротехнічний завод ”Трансзв’язок". Торги заплановані на 12 травня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що виставлено на продаж

Основним активом є повний пакет акцій підприємства, розташованого у Харкові за адресою: вул. Силікатна, 16. До складу об’єкта приватизації входять:

  • Нерухомість: 34 одиниці будівель та споруд загальною площею 36 027,5 м².
  • Транспорт: 24 одиниці спецтехніки, а також вантажних і легкових автомобілів (випуску 1974–2002 років).

Умови та участь

Стартова ціна заводу становить 14,4 млн грн. Для потенційних інвесторів уже відкрита віртуальна кімната даних, де можна детально ознайомитися з документацією об’єкта.

Фото 2 — В Україні виставили на продаж електротехнічний завод: що отримає новий власник
Фото: ФДМУ
Фото 3 — В Україні виставили на продаж електротехнічний завод: що отримає новий власник
Фото: ФДМУ

Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 11 травня включно. Проведення торгів відбудеться через систему Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за 300 млн грн продають майно збанкрутілого заводу міндобрив. Торги за єдиний майновий комплекс ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" відбудуться у межах процедури банкрутства зі стартовою ціною 304,9 мільйона гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб