В Украине отправили на утилизацию почти 7500 авто: какие модели пошли на металлолом

Во втором квартале 2026 года с учета для утилизации сняли 7424 автомобиля. Это почти повторяет показатель аналогичного периода прошлого года (7 513 авто). Основу утилизированного автопарка составили машины старше 30 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИИА).

Большую часть списываемого транспорта составляют устаревшие автомобили. Более 3200 выбывших машин имели возраст более 30 лет, а 2185 единиц находились в возрасте от 20 до 30 лет.

В рейтинге марок, которые чаще всего отправляли на металлолом, первые места заняли ВАЗ (1996 шт.), ГАЗ (665 шт.) и ЗАЗ (450 шт.). Среди иностранных брендов больше всего утилизировали Volkswagen (264 шт.) и Opel (249 шт.).

В модельном зачете лидерами по списанию стали ВАЗ-2106 (286 шт.), ВАЗ-2107 (280 шт.) и ВАЗ-2101 (273 шт.). Далее следуют Daewoo Lanos (236 шт.), ГАЗ "Газель" (214 шт.), а также ЗАЗ "Таврия" и Lada 21099 (по 153 шт.).

По странам-производителям распределение утилизированной техники таково:

советский и российский автопром - 2023 шт;

украинские бренды - 1 252;

немецкие марки - 1005;

французские - 359;

китайские - 349;

японские - 280.

Среди редких и единичных моделей в базе утилизации оказались Wartburg 1300, Citroën BX 19, Alfa Romeo 155 и 164, Mazda Xedos 6, Nissan Prairie, Hyundai Pony и Lantra, Citroën ZX, Renault. Самым старым списанным автомобилем стал ГАЗ-69а 1954 выпуска, который находился в эксплуатации 72 года.

По словам аналитиков, средний возраст автомобилей на наших дорогах продолжает расти, "даже самые уставшие экземпляры восстанавливают до последнего".

Всего за второй квартал 2026 года в Украину зашло 119 тысяч транспортных средств, в то время как выбыло всего 7,4 тысяч. Соотношение составляет 6 списанных машин на 100 вновь прибывших. В США этот показатель составляет 40-60 списанных на 100 новых, а в ЕС - 70-90.

"Доля покупки совершенно новых машин остается скромной, а механизм естественного отсеивания и утилизации подержанных авто упирается в низкую покупательную способность граждан и бизнесов", - отмечают в ИИА.

Напомним, в первом квартале 2026 года сервисные центры МВД отправили на утилизацию 6006 автомобилей, средний возраст которых превышает 28 лет.