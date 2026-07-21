В Україні відправили на утилізацію майже 7500 авто: які моделі пішли на брухт

У другому кварталі 2026 року з обліку для утилізації зняли 7 424 автомобілі. Це майже повторює показник аналогічного періоду минулого року (7 513 авто). Основу утилізованого автопарку склали машини віком понад 30 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Більшу частину списуваного транспорту становлять застарілі автомобілі. Понад 3 200 вибулих машин мали вік понад 30 років, а 2 185 одиниць перебували у віці від 20 до 30 років.

В рейтингу марок, які найчастіше відправляли на брухт, перші місця посіли ВАЗ (1 996 шт.), ГАЗ (665 шт.) та ЗАЗ (450 шт.). Серед іноземних брендів найбільше утилізували Volkswagen (264 шт.) та Opel (249 шт.).

У модельному заліку лідерами зі списання стали ВАЗ-2106 (286 шт.), ВАЗ-2107 (280 шт.) та ВАЗ-2101 (273 шт.). Далі йдуть Daewoo Lanos (236 шт.), ГАЗ "Газель" (214 шт.), а також ЗАЗ "Таврія" та Lada 21099 (по 153 шт.).

За країнами-виробниками розподіл утилізованої техніки такий:

радянський та російський автопром — 2 023 шт;

українські бренди — 1 252;

німецькі марки — 1 005;

французькі — 359;

китайські — 349;

японські — 280.

Серед рідкісних і поодиноких моделей у базі утилізації опинилися Wartburg 1300, Citroën BX 19, Alfa Romeo 155 та 164, Mazda Xedos 6, Nissan Prairie, Hyundai Pony та Lantra, Citroën ZX, Renault 9, Opel Calibra, а також декілька компактів Fiat. Найстарішим списаним автомобілем став ГАЗ-69а 1954 року випуску, який перебував в експлуатації 72 роки.

За словами аналітиків, середній вік автомобілів на наших дорогах продовжує зростати, "навіть найутомленіші екземпляри відновлюють до останнього".

Загалом за другий квартал 2026 року в Україну зайшло 119 тисяч транспортних засобів, тоді як вибуло лише 7,4 тисячі. Співвідношення становить 6 списаних машин на 100 новоприбулих. У США цей показник становить 40–60 списаних на 100 нових, а в ЄС — 70–90.

"Частка купівлі абсолютно нових машин залишається скромною, а механізм природного відсіювання та утилізації старих авто впирається в низьку купівельну спроможність громадян і бізнесів", — зазначають в ІДА.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року сервісні центри МВС відправили на утилізацію 6 006 автомобілів, середній вік яких перевищує 28 років.