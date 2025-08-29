- Категория
В Украине запускают инвестиционные проекты по трансплантации и реабилитации: что известно
Министерство здравоохранения, Институт сердца и Агентство ГЧП подписали Меморандум о подготовке двух крупных инвестпроектов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила руководитель команды поддержки PPU в Офисе реформ Кабинета министров Анна Артеменко.
Инвестпроекты в сфере здравоохранения
Речь идет о разработке технико-экономического обоснования для:
- строительство лечебно-реабилитационного корпуса в Ирпене для пациентов после трансплантации органов;
- реконструкции кардиологического корпуса Института сердца и реновации отделений, обеспечивающих трансплантацию органов и тканей.
Подготовка проходит в рамках первой правительственной программы поддержки инвестиционных проектов (Ukraine Government PPF), которая реализуется при содействии Всемирного банка и партнеров из США и Великобритании в рамках проекта PREPARE Ukraine. Имплементатором выступает Агентство ДПП.
Разработка технической документации должна стать основой для привлечения ресурсов и ускорения реализации проектов, которые в перспективе обеспечат более качественные условия лечения и реабилитации для пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Напомним, правительство внесло изменения в систему применения штрафных санкций за нарушение условий договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В частности, неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные услуги или лекарства предусматривает штраф в сумме 18 168 грн за каждый случай.