В Украине запускают инвестиционные проекты по трансплантации и реабилитации: что известно

Минздрав
Инвестпроекты в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения, Институт сердца и Агентство ГЧП подписали Меморандум о подготовке двух крупных инвестпроектов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила руководитель команды поддержки PPU в Офисе реформ Кабинета министров Анна Артеменко.

Инвестпроекты в сфере здравоохранения

Речь идет о разработке технико-экономического обоснования для:

  • строительство лечебно-реабилитационного корпуса в Ирпене для пациентов после трансплантации органов;
  • реконструкции кардиологического корпуса Института сердца и реновации отделений, обеспечивающих трансплантацию органов и тканей.

Подготовка проходит в рамках первой правительственной программы поддержки инвестиционных проектов (Ukraine Government PPF), которая реализуется при содействии Всемирного банка и партнеров из США и Великобритании в рамках проекта PREPARE Ukraine. Имплементатором выступает Агентство ДПП.

Разработка технической документации должна стать основой для привлечения ресурсов и ускорения реализации проектов, которые в перспективе обеспечат более качественные условия лечения и реабилитации для пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Напомним, правительство внесло изменения в систему применения штрафных санкций за нарушение условий договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В частности, неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные услуги или лекарства предусматривает штраф в сумме 18 168 грн за каждый случай.

Автор:
Ольга Опенько