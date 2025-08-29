В Україні запускають інвестиційні проєкти з трансплантації та реабілітації: що відомо

Міністерство охорони здоров’я, Інститут серця та Агенція ДПП підписали Меморандум про підготовку двох великих інвестпроєктів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила керівник команди підтримки PPU в Офісі реформ Кабінету міністрів Анна Артеменко.

Інвестпроєкти у сфері охорони здоров’я

Йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування для:

будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу в Ірпені для пацієнтів після трансплантації органів;

реконструкції кардіологічного корпусу Інституту серця та реновації відділень, що забезпечують трансплантацію органів і тканин.

Підготовка відбувається в межах першої урядової програми підтримки інвестиційних проєктів (Ukraine Government PPF), яка реалізується за сприяння Світового банку та партнерів із США та Великої Британії в рамках проєкту PREPARE Ukraine. Імплементатором виступає Агенція ДПП.

Розробка технічної документації має стати основою для залучення ресурсів і пришвидшення реалізації проєктів, що в перспективі забезпечать якісніші умови лікування та реабілітації для пацієнтів, які потребують трансплантації.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до системи застосування штрафних санкцій за порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Зокрема неправомірна вимога оплати з пацієнта за гарантовані послуги або ліки передбачає штраф у сумі 18 168 грн за кожен випадок.